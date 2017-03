Hà Nội: Bắt nhóm “cử nhân” cầm dao tấn công trụ sở công an

Các thanh niên bị bắt gồm Võ Tá Nguyên (cử nhân ĐH Bách khoa), Phạm Duy Thành (sinh viên ĐH Dân lập Đông Đô), Nguyễn Văn Minh (cử nhân ĐH Thương mại), Hoàng Tùng Lâm (cử nhân Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), Đào Hải Ninh (sinh viên Học viện Tài chính).

Theo lời khai ban đầu, chiều 24-11, sau một chầu nhậu, năm thanh niên này rủ nhau đi hát karaoke. Đến đường Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa), Phạm Duy Thành bị lực lượng CSCĐ đưa người và xe về trụ sở Công an phường Trung Hòa do không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe. Các thanh niên còn lại hay tin liền kéo đến trụ sở công an. Xin xe không được, hai người trong nhóm đã cầm dao phay xông vào trụ sở chém các chiến sĩ cảnh sát. Lực lượng chức năng phải nổ hai phát súng chỉ thiên để cảnh cáo và bắt nhóm người này.

THANH TÚ