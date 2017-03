Hà Nội: Bắt “nóng” đối tượng cướp tài sản

Theo lời kể của chị Lê Thị Kim Oanh - chủ cửa hàng cho thuê băng đĩa hình ở 111 phố Giáp Nhị với Công an phường Thịnh Liệt, khoảng 22 giờ 30 cùng ngày có một nam và một nữ vào hỏi thuê băng đĩa. Bất ngờ, nam thanh niên xông vào bóp cổ chị Oanh đến ngất. Sau đó, chúng trói chị Oanh và lấy đi một xe máy, một điện thoại di động, một đôi bông tai vàng Tây và 920 ngàn đồng. Khi tỉnh dậy, chị Oanh tự tháo dây trói rồi đến cơ quan công an trình báo. Ngay trong đêm 18-4, Công an quận Hoàng Mai bắt hai đối tượng gây án là Nguyễn Phú Thiếp (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) và Hà Tuyết Nhung (TP Thái Nguyên).