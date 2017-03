Hà Nội: Bé trai 3 tuổi bị kẹt chân ở thang cuốn

Cháu bé được mẹ ôm vào lòng sau khi xảy ra sự cố

Các nhân chứng cho biết, tại thời điểm xảy vụ việc do người nhà không để ý nên cháu bé đã bước xuống chiều đi xuống của thang cuốn, đến nửa chừng cháu lại quay lại và bước lên nên bị kẹt 1 phần mõm giày vào thang cuốn

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện phía Công an phường Dịch Vọng cũng đã xuống hiện trường nắm bắt sự việc, kiểm tra sự cố.

Đại diện Ban quản lý tòa nhà nơi xảy ra sự việc cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc phía tòa nhà cũng đã cùng người nhà cháu bé đi thăm khám: “Rất may cháu bé không bị thương, thang cuốn chỉ kẹt ở đầu mõm giày. Do cháu bé quá nghịch ngợm không ai trông coi nên mới xảy ra sự việc. Trong trường hợp này thì thang máy không vấn đề gì mà do sự bất cẩn của cháu bé, không có ai trông coi”.