Hà Nội: Bênh bố mẹ, con trai đâm chết người đến đòi nhà

Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Tùng (SN 1972, ở 804 đường Láng, phường Láng Thượng) để làm rõ hành vi giết người. Tùng từng có 1 tiền án về tội sản xuất hàng giả. Nạn nhân trong vụ án này là anh Đặng Hồng Hải (SN 1970, ở phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm).







Đối tượng Nguyễn Khánh Tùng. Đối tượng Nguyễn Khánh Tùng.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, khoảng 6h45 sáng nay, Đặng Hồng Hải đến nhà số 804 đường Láng của ông Khánh, bà Ngọc - bố mẹ Tùng. Hải đứng ở bãi cát cách nhà trên 20m và cầm xẻng vờ xúc cát.

Khi thấy bà Ngọc mở cửa đi mua đồ ăn sáng, Hải lập tức đuổi theo. Bà Ngọc hoảng sợ bỏ chạy vào nhà và hô “cướp”. Hải lọt được vào nhà, hai bên cự cãi nhau về việc tranh chấp nhà cửa. Ông Khánh ép cửa để giữ Hải ở trong nhà và gọi con trai: “Tùng ơi, nó đánh bố mẹ”.

Tùng đang ngủ ở tầng 3 chạy xuống và cầm theo một con dao. Trong lúc giằng co, Tùng đã đâm một nhát trúng tim đối phương khiến anh này tử vong tại chỗ. Công an phường Láng Thượng kịp thời có mặt tại hiện trường và đưa đối tượng Nguyễn Khánh Tùng về trụ sở.

Trung tá Nguyễn Thống Mười - Phó Trưởng Công an phường Láng Thượng cho biết, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, Tùng đã cởi bỏ chiếc áo phông màu đen mặc khi gây án để giặt sạch máu. Con dao gây án cũng được hung thủ trèo qua ban công sang nhà hàng xóm ở sát vách để cất giấu dưới gầm giường.

Theo Trung tá Mười, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ hợp đồng mua bán nhà đất cuối năm 2009. Do cần gấp một khoản tiền, ông Khánh đã đến gặp Nguyễn Thị Kim Thanh (ở phố Phan Đình Phùng) để vay 200 triệu đồng, đặt sổ đỏ. Khi cho vay, Thanh yêu cầu ông Khánh làm hợp đồng ủy quyền, Thanh có quyền chuyển nhượng, mua bán, thế chấp ngôi nhà này nếu ông Khánh không thực hiện đúng hợp đồng, trả tiền theo thời hạn 5 năm.

Ông Khánh sau đó đã thanh toán xong khoản nợ với Thanh. Tuy nhiên, Thanh đã bán ngôi nhà trên cho Đặng Thị Mai Phương (SN 1981 ở Trung Liệt). Ngôi nhà một lần nữa được đổi chủ từ Phương sang Trương Quốc Hưng (SN 1969 ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa). Đặng Hồng Hải là đại diện của Trương Quốc Hưng trong việc đòi quyền sở hữu ngôi nhà của ông Khánh, bà Ngọc.

Hải nhiều lần đến địa chỉ trên để đòi nhà. Khoảng 3h15 ngày 26/7, công an phường Láng Thượng đã phải can thiệp vụ to tiếng, gây mất trật tự công cộng giữa gia đình ông Khánh và nhóm của Đặng Hồng Hải.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh hiện đang bỏ trốn. Ngày 20/9/2010, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định truy nã Thanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (DT)