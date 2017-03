Hà Nội: Camera “tóm sống” “người dơi” trong siêu thị điện máy

12h ngày 20-12, CAP Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội nhận được đơn trình báo của đại diện siêu thị điện máy Media Mart, đường Nguyễn Văn Linh, về việc bị mất trộm tài sản gồm nhiều máy tính xách tay, máy ảnh… trị giá hơn 100 triệu đồng.



Cùng với đơn trình báo, bên bị hại cung cấp cho cơ quan hình ảnh… tên trộm được lưu lại khá nét trong camera. Thời điểm đối tượng đột nhập từ rạng sáng 20-12, và y đã có khoảng 2 tiếng đồng hồ lục soát bên trong. Thậm chí do không khí trong siêu thị nóng quá, tên trộm này còn cởi trần để “tác nghiệp”.









Nguyễn Văn Hữu



Theo H.Q (An ninh thủ đô)

Khẩn trương điều tra, CAP Gia Thụy nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hữu, 21 tuổi, quê Nam Định. Thông tin này được một số nhân viên siêu thị xác nhận, do cũng là đồng hương với Hữu.Ngay trong đêm 20, tổ công tác CAP Gia Thụy do Đại úy Phạm Tiến Lập - Phó trưởng CAP dẫn đầu đã lên đường về Nam Định, phối hợp với công an huyện Hải Hậu truy bắt tên trộm “người dơi”. 1h sáng 21-12, Hữu bị tóm khi đang mang theo số tang vật trộm cắp được đi tiêu thụ.Tại cơ quan công an, Hữu khai nhận đã trèo vào siêu thị điện máy theo đoạn dây kim loại nối từ nóc trần xuống đất, độ cao gần 20 mét. Sau đó, cậu ta chui xuống lỗ thông gió, tiếp cận vào… nóc các quầy hàng, từ đó tuồn xuống dưới.Số tài sản gã trai 21 tuổi lấy được, do siêu thị sơ hở, trước khi nghỉ kinh doanh đã không cất vào trong quầy. Được hỏi về động cơ gây án, Hữu khai cần tiền trả nợ, và… mê công nghệ thông tin nên đã chọn địa điểm là Media Mart.