Hà Nội: Cảnh sát giao thông cùng dân bắt trộm

Vụ việc được tổ công tác Đội CSGT số 12 do Trung tá Vũ Văn Ngoại (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12) chỉ huy phát hiện khoảng 13h ngày 18/9. Thời điểm trên, tổ công tác do Trung tá Ngoại chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh (địa bàn thôn Miếu Môn, xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) nghe tiếng người dân hô trộm.



Đối tượng Ninh cùng tang vật vụ trộm.

Ngay lúc đó, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe Lead bị người dân đẩy ngã ra đường. Thấy vậy, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng công an xã Trần Phú, Công an đồn Miếu Môn và nhân dân khống chế bắt giữ và đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Công an Miếu Môn.

Tại Đồn Công an Miếu Môn, đối tượng tự khai là Hồ Ninh (SN 1974, ở tổ 4 khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội). Đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù tháng 1/2013.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 1 máy laptop hiệu Lenovo G480 và 1 điện thoại Nokia.

Xác minh ban đầu, bị hại là anh Trần Văn Mẫu (SN 1975, ở thôn Miếu Môn, Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội).

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)