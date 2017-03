Hà Nội: Cảnh sát phá sới bạc, 1 người chết

Vụ việc xảy ra ngày 11/1, tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Nạn nhân tử vong được xác định là ông Bùi Văn Vít (SN 1945, ở phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình).

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 11/1, từ nguồn tin quần chúng nhân dân về việc tại tầng 2 nhà số 88 phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình (do anh Lê Hồng Quân, SN 1955, là chủ nhà) có tổ chức đánh bạc, công an thị trấn đã tổ chức triệt phá.

Khi lực lượng công an vào tầng 1, các đối tượng bỏ chạy ra phía sau lan can tầng 2 để nhảy xuống tầng 1.

Trong lúc bỏ chạy, ông Bùi Văn Vít bị ngã, được đưa vào bệnh viện Vân Đình cấp cứu, đến 19h cùng ngày thì tử vong.

Công an huyện Ứng Hoà phối hợp Viện KSND huyện tổ chức khám nghiệm, pháp y. Gia đình nạn nhân ký biên bản từ chối pháp y, không khiếu kiện thắc mắc gì đối với cơ quan pháp luật và xin đưa nạn nhân về mai táng.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)