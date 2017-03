Hà Nội: Cặp vợ chồng ngoại chuyên lừa “tây”

Ngày 23-1, CQĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND thành phố truy tố 2 bị can Rosaldo và Olitoquit về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Ngoài 2 bị can này, CQĐT còn khởi tố Benefrido Adriano Fernandez, quốc tịch Philippines, về tội danh trên. Tuy nhiên sau khi gây án, Fernandez đã bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã.



Tài liệu cơ quan chức năng làm rõ, chiều 26-2-2012, tại khu vực hồ Gươm, vợ chồng Rosaldo gặp anh Okada, quốc tịch Nhật Bản. Khi gặp nhau, cặp vợ chồng lừa tự giới thiệu chuyên môn thiết kế thời trang, sau đó rủ anh Okada vào quán cà phê.



Lợi dụng sơ hở của vị khách Nhật Bản, cặp vợ chồng lừa đã lấy trộm được thẻ tín dụng của anh Okada, và sử dụng để mua hàng hóa trị giá gần 140 triệu đồng.



Chừng 2 tháng sau, Rosaldo làm quen và rủ 1 công dân Nhật Bản khác về phòng trọ ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình chơi bài. Tại đây, vợ chồng Rosaldo và đối tượng Fernandez đã tìm cách lấy được thông tin trên thẻ tín dụng của “con mồi”, sau đó rút ra hơn 200 triệu đồng để tiêu xài.



Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn; và đến cuối tháng 10-2012, Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng An ninh Hàng không sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và CATP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ vợ chồng Rosaldo theo quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Theo Hà Minh (An ninh thủ đô)