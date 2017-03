Hà Nội chặn 22 cuộc tụ tập chống đối

Công an TP Hà Nội phải chủ động tham mưu cho các cấp; tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XII; chủ động phát hiện các hoạt động xâm nhập, kích động biểu tình, phản động; giải quyết vấn đề an ninh nông thôn, khiếu nại của người dân; quyết liệt trấn áp tội phạm, các băng nhóm tội phạm “xã hội đen”, chống người thi hành công vụ, tham nhũng, nâng cao tỉ lệ phá án, nhất là án nghiêm trọng…”. Ngày 10-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của công an TP Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo như trên.

Bộ trưởng cũng biểu dương những thành tích Công an TP Hà Nội đạt được trong năm qua trong việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bộ trưởng nhận định trong năm 2016 hoạt động chống phá của các thế lực thù địch sẽ quyết liệt, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp hơn…



Liên quân 141 Công an Hà Nội trấn áp tội phạm, bảo vệ thủ đô bình yên. Ảnh: AS

Trước đó, Thiếu tướng Lưu Quang Lợi, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay: Năm 2015, các tổ chức phản đối trong người Việt ở nước ngoài đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá vào trong nước, chống phá đại hội đảng các cấp thông qua Internet. Các hội nhóm bất hợp pháp tăng cường các hoạt động chống đối, phản động. Hoạt động kêu gọi, tập trung đông người tuần hành trái phép gia tăng về số vụ với các phương thức mới…

Năm 2015, Công an TP Hà Nội đã ngăn chặn 1.549 đầu tài liệu có nội dung xấu phát tán vào Việt Nam; vô hiệu hóa 22 cuộc tụ tập với các hoạt động chống đối, tấn công chính trị…

Tội phạm hình sự đã được kiềm chế (phát hiện 5.148 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2%), hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm. Trong năm qua, Công an TP Hà Nội đã khám phá hơn 4.000 vụ phạm pháp hình sự (tỉ lệ 78,4%); riêng trọng án đạt hơn 97%, triệt phá 1.275 ổ nhóm tội phạm…

Tội phạm và các vi phạm về môi trường phổ biến, nhất là vi phạm an toàn thực phẩm; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, có sự tham gia của người nước ngoài…

Công an TP Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như: Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động gây rối, bạo loạn của thế lực phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa…; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; giảm tai nạn, ùn tắc giao thông…