Hà Nội: Chỉ cấm xe tự chế chuyên chở hàng hóa

Theo thượng tá Đào Công Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP, sáng ngày 1-1-2008, bảy tổ tuần tra lưu động sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các loại xe tự chế nhưng CSGT chỉ kiểm tra phát hiện xe vi phạm, còn việc xử lý sẽ do công an các quận thực hiện.

Ông Hải khẳng định TP chỉ cấm các phương tiện tự chế này khi được sử dụng để chuyên chở hàng, còn nếu người tàn tật đi lại thì sẽ không cấm nếu có đủ giấy tờ. Cũng theo ông Hải, Hà Nội còn trên 300 xe ba bánh tự chế với 242 chủ xe, trong đó có 116 thương binh, 49 người tàn tật và chín người giả thương binh.