Hà Nội chìm trong biển nước: Dịch vụ ăn theo hốt bạc

Không tăng giá các mặt hàng thiết yếu Đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi bị xử lý nghiêm. Ngoài việc cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn, một trong những bức xúc của người dân Hà Nội hiện nay là do mưa to gây úng ngập nên nhiều cây xăng đã nghỉ không bán hàng khiến cho người dân gặp khó khăn khi đi lại. Cây xăng phải hoạt động bình thường Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua, ông Trịnh Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết một trong những nguyên nhân là do Hà Nội mấy ngày nay cắt điện trên diện rộng. Bên cạnh đó, ngập úng ở nhiều nơi cũng gây khó khăn cho các cây xăng trong việc bảo quản và cung ứng hàng cho người tiêu dùng. “Ngay trong ngày mai chúng tôi sẽ có cuộc họp thống nhất chỉ đạo các cây xăng vẫn phải vận hành cung ứng đủ xăng dầu, nếu cắt điện thì phải chạy bằng máy nổ” - ông Ngọc nói. Ông Ngọc cũng cho biết các cơ quan chức năng của TP sẽ đặc biệt lưu ý chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không được tăng giá các mặt hàng thiết yếu: gạo, xăng, dầu..., nhất là việc cung ứng thực phẩm trong những ngày sau lụt. “Những hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm” - ông Ngọc nhấn mạnh. Theo Sở Công thương Hà Nội, hiện TP có 13 trung tâm thương mại, 74 siêu thị và 200 cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích. Riêng về kinh doanh xăng dầu có 418 cửa hàng, 528 cửa hàng kinh doanh gas, 192 cửa hàng kinh doanh gia cầm sạch. Thực phẩm hạ nhiệt nhưng giá vẫn trên trời Ngập lụt những ngày qua khiến nhu cầu về hàng thực phẩm của người dân thủ đô tăng đột biến, đặc biệt là thực phẩm đồ hộp, nhu cầu tăng đến hàng chục lần. “Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống hơn 40 siêu thị của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đều cung ứng đủ hàng. Đến hôm qua, khoảng 15 xe rau từ các địa phương đã đổ hàng về cung ứng cho toàn hệ thống” - ông Vũ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Hapro cho biết. Cũng theo ông Sơn, các loại rau ăn lá thì hiếm nhưng rau, củ, quả (đậu, khoai tây, su su, xu hào, bắp cải) thì cung ứng từ các nơi về khá nhiều. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo các mặt hàng thiết yếu đến khi tình hình ổn định trở lại” - ông Sơn khẳng định. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ cóc hôm qua (2-11), giá thực phẩm, rau, củ đã hạ nhiệt hơn so với ngày trước đó. Tuy nhiên, giá nhiều loại rau vẫn còn cao ngất ngưởng: Cà chua 40.000 đồng/kg, rau muống 20.000 đồng/bó, su hào vẫn 7.000 đồng/củ, bắp cải 20.000 đồng/kg, thịt heo vẫn 140.000 đồng/kg, thịt gà 100.000 đồng/kg... Đặc biệt, nhiều người dân Hà Nội đã đến đường Thanh Niên ở hồ Tây để mua cá. Do mưa to, nước lụt, trong hai ngày 1 và 2-11, người dân TP đổ ra câu cá tại hồ rất đông. Theo quan sát của phóng viên, có đến hàng tạ cá đã được mua bán tại đây, giá bán rất rẻ (cá mè khoảng 25.000 đồng/kg). THANH HẢI