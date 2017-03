Hà Nội: Con nghiện hút đòi tiền, bị bố bóp cổ chết

Ngày 1/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP phối hợp Công an quận Đống Đa điều tra vụ giết người, bắt Võ Tuấn Dũng (SN 1949, ở tổ 122 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) để làm rõ hành vi giết người.



Nạn nhân trong vụ án này là Võ Tuấn Cường (SN 1978), con trai của ông Dũng. Cường là đối tượng tù tha về tháng 5/2012 và nghiện hút.



Cường bỏ nhà đi 3 ngày, đến 22h ngày 31/5, Cường về nhà gọi cửa. Ông Dũng ra mở cửa, Cường xin tiền nhưng ông Dũng không cho.



Cường dùng khoá cửa đánh bố. Ông Dũng tránh được, giật khoá đánh liên tiếp vào đầu, bóp cổ Cường đến chết.



Sau khi gây án, ông Dũng đã đến công an phường đầu thú.



Công an quận Đống Đa đang tiếp tục giải quyết.





Theo Tiến Nguyên (DT)