Hà Nội: Đề nghị khởi tố người tự đốt xe giữa đường

Chiều hôm qua (9-2), thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra công an quận đang làm việc với viện kiểm sát, đề nghị khởi tố bị can với đối tượng tự đốt xe của mình trên phố Cát Linh vào cuối tháng 1.

Chiều 21-1, Nguyễn Tuấn Anh (ngụ tại P5 A3 Yên Bái, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) lái xe máy hiệu SYM, biển số 29S5-7106 đi ngược chiều trên phố Cát Linh. Khi cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ, Tuấn Anh xin CSGT bỏ qua sai phạm. Trước thái độ kiên quyết xử lý sai phạm của CSGT, Tuấn Anh bất ngờ rút vòi nối xăng cho xăng chảy ra rồi châm lửa đốt xe. Vụ cháy đã làm ách tắc giao thông cả một đoạn đường trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Tuấn Anh ngay lập tức đã được đưa về Công an phường Cát Linh tạm giữ một đêm để lấy lời khai. Chiếc xe được xác định thuộc sở hữu của Tuấn Anh.

Sáng 9-2, tại Hà Nội lại xảy ra một vụ tự đốt xe. 8 giờ sáng, tại ngã tư Hà Đông (đối diện Bưu điện Hà Đông), một người đàn ông lái xe Cub 82 vi phạm luật giao thông. Bị CSGT thổi còi, người này đã dừng xe rồi bất ngờ châm lửa đốt xe. Sau khi đốt xe, người đàn ông bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ và đưa về Công an quận Hà Đông.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 9-2, thượng tá Thành cho biết: “Chúng tôi kiên quyết giữ ý kiến xử lý hình sự các đối tượng đối với Tuấn Anh tội danh gây rối trật tự công cộng (Điều 245 Bộ luật Hình sự). Nếu anh thừa của thì cứ việc mang xe về nhà mà đốt thoải mái, miễn là đừng để ảnh hưởng đến ai. Trong trường hợp này, anh đốt xe ngay giữa đường vào giờ cao điểm, làm ách tắc giao thông, làm lực lượng công an cuống cuồng tìm cách dập lửa để đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Đó là chưa nói hành vi của anh còn cản trở hoạt động của người đang thực hiện công vụ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Vì vậy, hành vi đã thỏa mãn cấu thành tội phạm”.

Riêng các chi tiết liên quan vụ tự đốt cháy xe Cub 82, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.