Hà Nội: Giả lực lượng 141, chặn xe máy dọa nạt đòi tiền

Vào 22 giờ 30 phút ngày 19-10, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội nhiệm vụ tại đường đê sông Hồng thuộc khu vực Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) phát hiện một nhóm thanh niên mặc thường phục đang đứng tra hỏi 1 phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn.



Với tinh thần cảnh giác, tổ công tác đã kiểm tra hành chính và làm rõ nhóm các đối tượng trên đang có hành vi sử dụng bộ đàm, đèn pin tín hiệu nháy và công cụ hỗ trợ giả danh lực lượng đặc nhiệm 141 thực hiện Kế hoạch 141/CATP, chặn những người điều khiển xe máy kiểm tra, doạ nạt để đòi tiền.



Theo tin tố giác của người bị hại trước khi bị tổ công tác bắt giữ, 5 đối tượng trên đã dừng 1 xe máy của một thanh niên, tự xưng công an thuộc lực lượng 141 và doạ nạt chiếm đoạt được 330.000 đồng.



Nạn nhân là anh Phạm Bá Nhất (SN 1990, ở tổ 1, phường Cự Khối, quận Long Biên) là người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đèo bạn là Hoàng Văn Luận đi trên đường đê Long Biên, bị 5 đối tượng trên đi 3 xe máy chặn, ép xe và xưng là lực lượng 141 của Công an TP.



Do anh Nhất không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy phép lái xe nên số đối tượng yêu cầu anh Nhất phải nộp 950.000 đồng, nếu không sẽ đưa về trụ sở xử lý. Anh Nhất phải “chung chi” cho nhóm thanh niên giả danh lực lượng 141 này 330.000 đồng thì chúng nhận và “bỏ qua” cho đi tiếp.



Khi nhóm thanh niên đang tiếp tục dừng chiếc xe máy thứ hai do chị Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1990, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) điều khiển để kiểm tra thì bị phát hiện.



Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an quận Long Biên điều tra, xử lý.



Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai là: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, ở tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, ở tổ 5, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Thanh Hải (SN 1996, ở phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm); Hoàng Trọng Hiệp (SN 1995, ở tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên); Đỗ Mạnh Thắng (SN 1991, ở tổ 5, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).



Tang vật thu giữ gồm: 2 máy bộ đàm nhãn hiệu KENWORD; 1 dùi cui cao su; 1 dùi cui 3 khúc bằng kim loại, 1 đèn pin tín hiệu nháy; 520.000 đồng và 3 xe máy.





Theo N.Quyết (NLĐO)