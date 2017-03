Hà Nội: Giá thực phẩm tăng đột biến

Hà Nội có 17 người chết do lũ Từ ngày 30-10 đến 1-11, mưa lớn liên tục đã khiến mực nước trên hệ thống sông vùng Bắc bộ lên nhanh, gây thiệt hại nhiều lúa, hoa màu và công trình hạ tầng tại Phú Thọ, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội cho đến Ninh Bình, Nghệ An. Tại Ninh Bình, lũ trên sông Hoàng Long đã vượt báo động ba và tiếp tục lên. Sáng qua, lũ tràn bờ gây sạt lở khu vực Đức Long, Gia Tường. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã đến Ninh Bình kiểm tra, chỉ đạo đối phó. Lũ các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An dự báo sẽ tiếp tục lên. Huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã vượt mức báo động ba. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cảnh báo các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên cần đề phòng khả năng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất Tại Hà Nội, mưa lụt đã làm 17 người chết, một người mất tích, chủ yếu do điện giật và chết đuối. Sáng qua, tại đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội), phát hiện có hai người đàn ông đã chết trong một xe ôtô bị ngập nước, chết máy. Một học sinh lớp 7 Trường THCS Bế Văn Đàn đã bị lọt xuống cống nước, mất tích tại khu vực Hồ Đắc Di (quận Đống Đa). Hai ngày qua, lượng mưa trung bình trên toàn địa bàn lên tới 475 mm, mưa lớn nhất ở vùng Thanh Oai đo được ở mức 938 m. 56 ngàn ha cây vụ đông bị ngập úng, trong đó có 22.000 ha là rau, hơn 9.000 ha thủy sản bị thiệt hại do chìm trong lụt, gần 5.500 ha bắp, hơn 1.700 ha lúa chưa kịp gặt bị hư hại. Chưa có thống kê về số nhà dân bị ngập. H.ĐÌNH