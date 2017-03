Hà Nội: Hai xe máy va chạm, 6 người thương vong

Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 27/9 tại đường Nguyễn Xiển, hướng đi lên ngã tư giao cắt đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.



Theo nhiều người đi đường kể lại, hai nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy, khi tới đoạn cách ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến chừng 200m bất ngờ va chạm với chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo sau ba cô gái.



Cú va chạm mạnh khiến cả sáu người văng xuống đường. Một trong hai thanh niên chở nhau tử vong tại chỗ. Năm người còn lại bị thương rất nặng, được người dân trong khu vực đưa đi cấp cứu.



Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29X4 – 2830 và 52L2 – 7273 hư hỏng nặng.



Lực lượng công an sau đó cũng đã có mặt kiểm tra hiện trường, đưa thi thể nạn nhân xấu số cùng 2 chiếc xe máy khỏi khu vực tai nạn.



Được biết, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ là nam thanh niên sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ.



Hiện, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.





