Hà Nội: Hàng chục cảnh sát đột kích "động lắc" ngoài đê sông Hồng

Cuộc “đột kích” diễn ra lúc 0h15 sáng 26/11, với sự tham gia của hàng chục cảnh sát thuộc Phòng 4 Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội; CAQ Tây Hồ...





Bất ngờ ập vào quán bar - cafe SIS & BRO (số 8, đường 2 khu tập thể F361 An Dương), do Trần Mai Khanh (SN 1974), ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy làm chủ, lực lượng công an phát hiện trên phòng hát tầng 3 bar có 11 đối tượng (6 nam - 5 nữ), đang quay cuồng theo tiếng nhạc mạnh, biểu hiện “phê” ma túy. Kiểm tra căn phòng rộng chừng 20m2 này, cảnh sát thu giữ 1 túi Ketamin; 3 viên “thuốc lắc”, 11 vỏ hộp nhựa dính ma túy. Trên tầng 5, cảnh sát thu thêm 2 viên “thuốc lắc”, 1 túi Ketamin.







Đột kích SIS & BRO, cảnh sát thu giữ nhiều ma túy Đột kích SIS & BRO, cảnh sát thu giữ nhiều ma túy

Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ tầng 2, quán bar - cafe SIS & BRO, lực lượng công an thu giữ 31 viên nhộng màu xanh (ma túy tổng hợp nhóm ATS), 10 viên nhộng màu đỏ (đang giám định), cùng nhiều tẩu hút tự tạo dính ma túy tổng hợp. Nhóm “dân chơi” cùng số đối tượng liên quan được đưa về trụ sở CAQ Tây Hồ làm rõ. Được biết, cơ quan công an đang tạm giữ 13 đối tượng. Kết quả phân tích mẫu nước tiểu của số đối tượng này cho thấy, 11/13 “dân chơi” phản ứng dương tính với ma túy.







Lực lượng công an khám xét "động lắc" sáng nay (27/11) Lực lượng công an khám xét "động lắc" sáng nay (27/11)





Sáng nay (27/11), CSĐT CAQ Tây Hồ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở (số 8, đường 2 khu tập thể F361 An Dương), với Trần Mai Khanh do có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét, công an thu giữ thêm 9 gói nilon chứa ma túy dạng “đá”, được cất giấu dưới gầm bể nước trên tầng 5 ngôi nhà. Hiện vụ việc đang được các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, CATP Hà Nội, CAQ Tây Hồ điều tra, làm rõ.

Theo Q.A (An Ninh Thủ Đô)