Hà Nội: Học sinh đánh thầy giáo vỡ mũi ngay trước cổng trường

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h trưa ngày 24/4, tại trường Cao đẳng kỹ thuật - mỹ nghệ Việt Nam (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, thầy giáo H. sau khi hết tiết giảng đang dắt xe ra khỏi cổng trường để về nhà thì bị 2 học sinh chặn đánh tại cổng. Khi thầy H. chưa kịp hiểu sự tình thì đã bị 2 học sinh này dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, sau đó lao vào đánh tới tấp và xé áo thầy rách tả tơi.

Bị đánh bất ngờ và không kiềm chế được, thầy H. đã phản kháng, đánh lại 2 học sinh. Hai bên ẩu đả và hậu quả là, thầy giáo bị vỡ mũi, máu chảy khắp mặt.

Thời điểm này, các sinh viên đã về hết, trường khá vắng nên phải một lúc sau bảo vệ và một số người dần gần đó mới phát hiện sự việ để can ngăn. Một nhân viên bảo vệ phải đưa thầy giáo vào trong lớp và đóng cửa lại để can 2 bên khỏi xô xát.

Anh Nguyễn Văn Bộ, bảo vệ của trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - mỹ nghệ Việt Nam, người trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng bảo vệ thì thấy thầy H. dắt xe ra ngoài. Khi thầy H.lái xe ra phía sau phòng bảo vệ thì có tiếng hô lớn “có đánh nhau ở ngoài kìa". Tôi chạy ra thì thấy có hai học sinh đang đánh thầy H.Thấy thế tôi liền lôi thầy H. ra và đưa vào phòng bảo vệ trong tình trạng cởi trần do áo đã bị rách, mồm thầy bị sưng và chảy máu".

Anh Bộ kể lại vụ hỗn chiến trước cổng trường Cao đẳng kỹ thuật - mỹ nghệ Việt Nam

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã gọi điện trình báo cơ quan công an đồn Nam Đuống (thuộc công an huyện Gia Lâm, Hà Nội). Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp nhận điều tra và xử lý vụ việc, yêu cầu thầy giáo viết bản tường trình để gửi lên công an. Đồng thời 2 học sinh này cũng được cho về nhà và đợi xử lý.