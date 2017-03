Hà Nội: Khởi tố kẻ giả cảnh sát để chiếm đoạt tài sản

(PL)- Ngày 11-3, thượng tá Bùi Quang Đồng, Trưởng Công an huyện Đông Anh, cho biết công an quận này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng giả danh công an để chiếm đoạt tài sản (ảnh).

Trước đó, ngày 9-3, cơ quan điều tra đã bắt quả tang Đàm Văn Đoàn và Nguyễn Chí Linh (đều ngụ ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc) đang chiếm đoạt tiền của ba người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Đến khi bị bắt, Đoàn và Linh đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ. Hai đối tượng này khai nhận chúng đã mặc sắc phục giả lực lượng chức năng đi dọc các tuyến đường ở huyện Đông Anh và Mê Linh (Vĩnh Phúc). Phát hiện trường hợp vi phạm, chúng chặn lại rồi gợi ý người vi phạm xử lý “linh động”. Có trường hợp bị chúng “phạt” tới một triệu đồng. K.THỦY