Hà Nội: Khống chế người đi đường hòng thoát sự truy đuổi của công an

Trong đêm 22/10, các tổ công tác 141 - CATP làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã đã liên tục thu giữ nhiều dao kiếm, súng côn tự tạo, súng dạng bút và ma túy của các đối tượng xăm trổ mang theo trên ô tô và xe máy.







Dao và kiếm Nhật trên xe taxi.

Súng bút và dụng cụ "đập đá".

Một khẩu súng côn xoay bị thu giữ.

Theo Phương Anh ( Dân trí)



Khoảng 21h, phát hiện xe taxi của hãng Thăng Long lưu thông theo hướng Kim Mã rẽ về Nguyễn Chí Thanh bên trong chở ba thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc (Đội phó Đội CSGT số 2) làm tổ trưởng đã tổ chức chặn giữ.Khi chiếc xe vừa được dừng lại, một thanh niên ngồi trong lập tức mở cửa tháo chạy băng qua đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ về hướng công viên Thủ Lệ. Chạy được một đoạn, thanh niên trên hung hãn chặn một chiếc xe máy chở đôi thanh niên nam nữ và yêu cầu người phụ nữ ngồi sau xuống xe để khống chế người điều khiển xe máy chở y chạy trốn. Tuy nhiên, trước sự phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân, chỉ chạy được chừng vài chục mét thanh niên trên đã nhanh chóng bị khống chế.Kiểm tra cốp sau xe taxi, tổ công tác thu giữ một bó dao kiếm, gồm 2 dao nhọn dạng lưỡi lê có vỏ da, một kiếm Nhật dài hơn 1m, bọc trong một tấm vải ri đô.Tại trụ sở Phòng CSHS, thanh niên bỏ chạy có hành vi côn đồ khống chế người dân trên đường phố khai tên là Nguyễn Thủy Trung (SN 1984, ở Phú Sơn, Ba Vì). Hai thanh niên đi cùng tên là Lê Trung Phong (SN 1985, ở Đắc Lắc) và Nguyễn Quốc Quân (SN 1993, ở Cầu Giấy, Hà Nội). Cả ba thừa nhận mang theo số dao kiếm trên để đi trả nợ.Người lái xe taxi quê ở Quốc Oai, sau khi chứng kiến cảnh công an thu dao kiếm bắt và khống chế nhóm thanh niên trên mới hoàn hồn, nói lời cảm ơn lực lượng chức năng. Anh này thú nhận, trên suốt đoạn đường chở khách từ một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt vòng vèo qua các phố đã sợ không dám thắt dây an toàn để sẵn sàng vứt xe bỏ chạy khi nhóm này ra tay cướp.Khoảng 21h30, tổ công tác Y1 do Trung tá Nguyễn Đức Chung (Đội phó Đội CSGT số 1) làm tổ trưởng kiểm tra xe ô tô Hyundai Sonata màu đen do Nguyễn Đắc Thắng (SN 1992, ở Yên Phụ) điều khiển đã thu giữ nhiều dụng cụ "đập đá", dao nhọn cùng một gói ma túy dạng đá của một trung niên đi cùng giấy dưới đế dép.Cũng vào thời gian trên, tổ công tác Y4 do Trung tá Lưu Tuấn Minh (Đội phó Đội CSGT số 4) làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành đã tạm giữ đưa về phòng hình sự hai cán bộ phường thuộc quận Đống Đa mang theo dao nhọn đi dạo phố, một đối tượng tàng trữ 10 viên ma túy, một thanh niên đi ô tô hùng hổ xuống thách công an đánh nhau...Khoảng 23h10 khi chặn giữ xe Kia màu trắng BKS 29A-187.00 rẽ từ Kim Mã sang Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác Y2 đã phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ bắt giữ 2 thanh niên xăm trổ ngồi trong ô tô. Khám xét khu vực hộc chứa đồ giữa xe tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng côn dạng tự chế cùng 6 viên đạn đầu chì và một lưỡi lê 5 tác dụng.Hai thanh niên đi trên ô tô là Nguyễn Tự Cường (SN 1981, ở Tân Mỹ, Từ Liêm Hà Nội) cùng Nguyễn Thế Vương (SN 1988, ở Xuân Phương, Từ Liêm) bước đầu khai nhận tự sắm khẩu súng trên với giá 7 triệu đồng để phòng thân.Cùng thời điểm này, tổ công tác Y3 do Trung tá Phạm Quang Minh (Đội Phó Đội CSGT số 3) làm tổ trưởng đã đưa về Phòng CSHS 3 thanh niên đi trên xe ô tô Toyota Vios BKS 29X-0111 tàng trữ gậy sắt ba khúc cùng nhiều dụng cụ "đập đá", sử dụng ma túy.Trước đó, vào khoảng 17h40 chiều 21/10, tổ công tác Y3 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Liên - Đại Cồ Việt phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng (SN 1976, ở 24 tổ 30 phường Mai Dịch, Cầu Giấy) tàng trữ một khẩu súng dạng côn xoay nhỏ gọn trong bàn tay với đầy đủ 6 viên đạn.Khác với các loại súng côn tự chế có thể mua với giá 2 triệu đồng tại các cửa khẩu biên giới, đây là dạng súng ám sát được sản xuất khá tinh xảo từ các nước phương Tây. Đạn của loại súng này là loại đầu đạn chì cũng có khả năng sát thương rất cao khi ở cự ly từ 30m. Chính vì khả năng của khẩu súng trên mà giới anh chị không phải cứ có tiền mà được dùng loại súng này.