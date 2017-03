Hà Nội không "khát" nước, nếu đủ điện

Mực nước ngầm hạ thấp tới 3 mét

Theo Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội (KDNS), nguyên nhân chính là do mất điện cùng với hiện trạng mực nước ngầm của Hà Nội năm 2007 và những tháng đầu năm 2008 đã bị hạ thấp từ 0,5m – 1,0m so với những năm trước (Thời điểm này, mực nước ngầm đã hạ thấp 3 mét, thậm chí có nơi hạ thấp tới 3,5 mét). Do vậy, việc duy trì sản lượng khai thác nước rất khó khăn, kéo theo nguy cơ lượng nước cung cấp cho sinh hoạt có thể bị giảm. Lý giải thêm về nguy cơ thiếu nước sạch,

Ông Trịnh Kim Giang (Phó giám đốc Cty KDNS) cho biết: “Bên cạnh tình trạng mực nước ngầm đang ngày càng xuống thấp, hiện nguồn nước để đáp ứng nhu cầu cấp nước của Hà Nội hiện gặp thêm những khó khăn khác vì dự kiến Nhà máy nước Pháp Vân sẽ phải dừng 4 giếng, bàn giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long để giải phóng mặt bằng làm đường dẫn cầu Thanh Trì. Trong khi đó, Nhà máy nước Sông Đà chưa có khả năng cấp nước về Hà Nội trong những tháng đầu năm 2008”.

Hiện Cty KDNS Hà Nội có 10 nhà máy sản xuất nước và một số trạm sản xuất nước thuộc các xí nghiệp kinh doanh nước sạch. Tổng số giếng khai thác nước thô là 203 giếng, trong đó số giếng đang hoạt động là 195 giếng, công suất vẫn đảm bảo bình quân 500.000 m3-520.000m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, giải thích về tình trạng mất nước ở một số khu vực trong thời gian gần đây, phía Cty KDNS cho rằng nguyên nhân là do mất điện. Bởi nếu một điểm vận hành nước nào đó bị mất điện, thì toàn bộ đường ống dẫn nước cũng sẽ không có nước.

Ông Trịnh Kim Giang khẳng định, từ đầu năm 2008 đến nay, một số nhà máy nước thường xuyên bị mất điện là các Nhà máy nước Lương Yên, Tương Mai, Pháp Vân, Mai Dịch, nên sản lượng nước sản xuất chỉ đạt 85 – 90% so với kế hoạch.

Nguồn nước không thiếu, chỉ sợ thiếu điện

Ông Nguyễn Quốc Huy (Trưởng phòng Thanh tra, Cty KDNS) cho biết: “Trước những khó khăn về nguồn nước, trong năm nay, Cty tiếp tục triển khai dự án xây dựng bãi giếng Thượng Cát – Liên Mạc, bổ sung cho Nhà máy nước Mai Dịch với tổng mức đầu tư 126 triệu đồng. Trước mắt có 4 giếng đi vào hoạt động”.

Dự kiến trong quý II này tiếp tục đưa 9 giếng nữa đi vào hoạt động, nâng công suất của Nhà máy nước Mai Dịch từ 40.000m3/ngày đêm lên 70.000m3/ngày đêm. Ngoài ra, mỗi ngày đêm còn có khoảng 5.000m3 nước từ Gia Lâm đưa sang nội thành qua cầu Chương Dương; 12.000 – 15.000m3 nước từ Bắc Thăng Long – Vân Trì được vận chuyển qua cầu Thăng Long sang phía Nam Hà Nội.

Theo tin mới nhất từ Ban quản lý dự án nhà máy nước mặt sông Đà - T.Cty Vinaconex, bắt đầu từ quý III năm nay, bước 1 sẽ cấp cho Hà Nội từ 50.000 – 80.000 m3/ngày đêm. Từ năm 2010 sẽ cung cấp cho Hà Nội khoảng 200.000 - 250.000 m3 nước/ngày đêm.

Trả lời GĐ&XH về tình trạng cung cấp nước sinh hoạt cho hè 2008, ông Nguyễn Quốc Huy khẳng định: “Nguồn nước cấp cho Hà Nội năm 2008 sẽ tăng từ 70.000 – 100.000 m3/ngày đêm so với năm trước, nên mùa hè năm nay, Hà Nội sẽ không lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, việc cấp nước sẽ chỉ ổn định và được cải thiện nếu tình hình cấp điện đầy đủ và ổn định”.

Cũng theo ông Huy, trước tình hình khó khăn về nguồn điện, đặc biệt là vào thời điểm giữa hè nắng nóng thì người dân nên theo dõi lịch cắt điện để chuẩn bị dự trữ nước. Ngoài ra, để chủ động cấp nước khi có sự cố đột xuất, Cty sẽ bố trí 7 xe téc chở nước loại 5m3 trực từ 8h đến 21h hàng ngày, sẵn sàng cấp nước cho những khu vực khó khăn về nước, mà thực tế việc cấp nước theo đường ống không thực hiện được.

Để được cấp nước bằng xe téc, các bệnh viện, trường học, UBND các phường chỉ cần làm giấy giới thiệu xin cấp nước bằng xe téc và liên hệ với xí nghiệp kinh doanh nước sạch trên địa bàn để điều phối.