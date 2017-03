Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại chung cư 31 tầng

Theo đồng chí Đỗ Văn Long, Công an xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, rạng sáng 22/12, nhận tin báo tại chung cư 31 tầng CT5B Xa La có đám cháy, Công an xã đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời cử lực lượng Công an viên, bảo vệ dân phố đến hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy khởi phát từ hộp kỹ thuật điện tầng 11, nhanh chóng tạo ra nhiều khói độc, lan dần lên những tầng trên cao. Khi thấy cháy, hàng trăm người dân sinh sống ở 2 tòa nhà CT5A- CT5B đã hốt hoảng chạy xuống tầng 1.





Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy.



Sau khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 6 xe chữa cháy, 2 xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường đám cháy, phối hợp với lực lượng cơ sở, chữa cháy. Hơn 40 phút sau các lực lượng cơ bản đã khống chế được ngọn lửa, bước đầu xác định không có thương vong về người.



Trong ngày 22/12, Công an xã Tân Triều đã phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác bảo vệ hiện trường, phục vụ cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TP khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy



