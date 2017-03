Hà Nội: Liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng lậu

Xe ô tô những kiện hàng hóa quần áo, giày dép… đều do Trung Quốc sản xuất.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng 11-12, trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa nhập lậu trên tuyến Lạng Sơn - Hà Nội, tổ công tác Đội chống buôn lậu phối hợp với Đội quản lý thị trường số 12 TP Hà Nội phát hiện xe ô tô mang BKS 98C-080.61 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 77 bao kiện hàng hóa quần áo, giày dép… đều do Trung Quốc sản xuất. Lái xe Nguyễn Văn Quang (trú tại xã Thịnh Quang, Lạng Giang, Bắc Giang) đã xuất trình một số hóa đơn, giấy tờ nhưng số lượng kê khai không đúng so với thực tế.

Tại trụ sở Đội chống buôn lậu, Nguyễn Văn Quang cho biết được thuê vận chuyển số hàng trên từ Lạng Sơn về địa chỉ số 6 phố Gầm Cầu cho một số chủ hàng ở Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng 10-12, tổ công tác Đội chống buôn lậu đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 11 TP Hà Nội tiến hàng kiểm tra kho hàng hóa của Trần Đại Đức (tổ 11, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên hai xe ô tô đang để trong khu vực kho bãi có chứa nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ nhập khẩu hợp pháp.

Trong đó, xe ô tô BKS 29C-630.31 do Dương Văn Trường (29 tuổi, trú tại Phú Hộ, Phú Thọ) làm chủ hàng, chứa 109 bao kiện bánh kẹo các loại do Trung Quốc sản xuất. Xe mang BKS 29C-403.55 do Trần Tú Anh (trú tại tổ 10, Thượng Thanh, Long Biên) làm chủ hàng, chứa 45 bao kiện hàng hóa quần, áo, đài FM, Micro, máy sấy tóc đều do Trung Quốc sản xuất.

Hiện các lô hàng hóa cùng phương tiện đang được lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.