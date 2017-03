Hà Nội: Nam thanh niên rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong

Hiện trường vụ việc

Nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên họ nghe thấy một tiếng động lớn chạy ra thì thấy một nam thanh khoảng 30 tuổi mặc quần sóc, áo phông trắng trong tư thế nằm ngửa bất động trên mặt đất, bên cạnh là vũng máu. Ngay lập tức người dân báo với cơ quan công an, đồng thời chạy lại xem nam thanh niên này còn sống không. Tuy nhiên, người này đã tử vong.

Nhiều nguồn tin cho biết, nam thanh niên này quê ở Sông Công (Thái Nguyên), đến chơi nhà anh trai mình tại đây, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam thanh niên này có thể là do anh này bị trầm cảm từ nhỏ, dễ dẫn đến không kiểm soát được hành vi của bản thân, làm điều dại dột. Mặt khác, có người đoán do thanh niên này hút thuốc lào trên nhà, sau khi hút xong bị say thuốc nên rơi xuống đất vì khi chết nam thanh niên này vẫn nắm chặt hộp diêm (?!).





Nhận được tin báo, cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông vào bảo vệ hiện trường. Cho đến khoảng 20 giờ 40 phút thi thể nam thanh niên đã được chuyển đi tới nhà xác, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định. Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.