Hà Nội: “Nín thở” trước dự báo về đợt mưa mới

Dùng máy bay đưa rau xanh ra Hà Nội Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (5-11), bà Dương Thị Quỳnh Trang - phụ trách quan hệ công chúng và đối ngoại hệ thống Siêu thị Big C cho biết, do các khu vực cung cấp rau xanh tại các vùng ngoại thành Hà Nội không đủ cung cấp thường xuyên cho siêu thị, Big C sẽ vận chuyển gấp rau xanh từ Đà Lạt và các tỉnh phía nam ra Hà Nội. Năm tấn rau xanh sẽ được vận chuyển ra Hà Nội bằng máy bay. Đồng thời, tám tấn rau sạch cũng sẽ được vận chuyển bằng ôtô. Giá cả rau, củ, thực phẩm sẽ không thay đổi so với ngày thường. Ông Phạm Ngọc Quý - Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Intimex cho biết đã có dấu hiệu người tiêu dùng mua hàng tích trữ phòng ngập. Thay vì mua 5-10 kg gạo thì nay mỗi người mua vài chục kg đến hàng tạ gạo. TRUNG HIẾU