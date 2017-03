Hà Nội: Nổ sập nhà, ba người bị thương

Tại hiện trường, căn nhà hai tầng của ông Nguyễn Văn Nghiêm - nơi xảy ra vụ nổ gần như sập hoàn toàn. Phần sàn tầng hai bằng bê-tông bị vỡ tung, chỉ còn trơ trọi lại cốt sắt và một vài mảng bê-tông nhỏ còn bám lại. Ông Nghiêm, vợ và người con trai khoảng 25 tuổi được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng do bỏng, mảnh kính vỡ đâm vào người. Toàn bộ hiện trường, gồm ba căn nhà liền kề nhau đã bị công an phong tỏa. Nhiều nhân chứng cho biết nguyên nhân vụ nổ là do thuốc pháo.

Ông Nguyễn Thế Uynh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết: “Có thể phải hết buổi sáng 9-9 mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra ngăn ngừa một số cơ sở sản xuất pháo lậu ở địa phương. Vụ này nếu đúng là nổ do pháo, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.