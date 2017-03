Hà Nội: Ô tô lao lên vỉa hè, 3 người tử nạn tại chỗ

Thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), vào khoảng 4 giờ 25 phút ngày 6/2/2011, tại Km200 Quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín (TP Hà Nội), chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-00975 do anh Lã Trường Kỳ (SN 1982, ở thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển lưu hành theo hướng Hà Nội - Hà Nam bất ngờ lao lên vỉa hè.

Chiếc ô tô đã đâm vào 3 người đang đứng bên đường chờ xe là Phạm Trung Hiếu (SN 1976), Đinh Thị Dung (SN 1957) và Phạm Đức Á (SN 1954), cùng ở xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Vụ tai nạn làm ba nạn nhân chết tại chỗ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Phúc Hưng (VTC News)