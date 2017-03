Hà Nội phá vụ buôn bán 1.000 súng nhựa như thật

Bắt giữ hơn 1.000 khẩu súng như thật. (Ảnh: Võ Sơn/Vietnam+)

Đội Phòng chống hàng lậu, Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho hay, vào khoảng 15 giờ chiều 11/1, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà nằm sâu trong hẻm 123 đường Đê Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng.



Tại thời điểm công an có mặt, trong nhà có 6 thùng các tông được bọc kín. Trong các thùng này chứa nhiều súng nhựa với kiểu dáng và kích cỡ như thật.



Chủ số hàng nói trên, đối tượng Lê Văn Long (sinh năm 1960) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số súng nói trên. Long bước đầu khai nhận, số hàng này được Long nhập về từ Trung Quốc để bán ra thị trường Hà Nội phục vụ lớp trẻ trong dịp Tết Nguyên đán.



Tổng số súng kiểm đếm được lên tới hơn 1.000 khẩu. Đặc biệt, vào thời điểm công an có mặt, một bọc tiền giả mệnh giá 200.000 đồng cùng seri cũng được phát hiện.



Theo một điều tra viên, để phát hiện được số tang vật trên, họ đã phải theo dõi trong một thời gian dài.



Cơ quan công an đã tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Theo Võ Sơn (Vietnam+)