Hà Nội: Phát hiện ba kẻ giả danh công an đi lừa đảo

Bước đầu, cơ quan điều tra thu 100 triệu đồng trả lại người bị hại.

Truớc đó, ngày 5-6, Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã bắt quả tang Tạ Công Hậu (ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) giả danh cảnh sát điều tra của Bộ Công an lừa lấy 14 triệu đồng của một phụ nữ ở phuờng Dịch Vọng. Ngày 6-6, qua một nguồn tin của đồng nghiệp, Công an phường Láng Hạ đã điều tra ra kẻ giả danh cảnh sát giao thông là Phan Trung Dương (trú tại tập thể Văn công quân đội, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Dương khai nhận từ đầu tháng 5 đến nay đã kiểm tra ba người điều khiển xe máy vi phạm giao thông, lừa lấy 270 ngàn đồng.