Hà Nội phạt hơn 20 doanh nghiệp vi phạm kinh doanh hàng đa cấp

Để hoạt động bán hàng đa cấp thực sự phát huy hiệu quả, Sở Công Thương TP Hà Nội đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp này.



Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn TP, qua đó phát hiện, xử lý 20 đơn vị vi phạm pháp luật với tổng số tiền phạt gần 1,3 tỉ đồng.



Cụ thể, đoàn thanh tra phát hiện ba doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy và Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam với số tiền xử phạt là 658 triệu đồng.



Trong số đó, Công ty TNHH Đầu tư vàtThương mại Trường Giang Việt Nam bị xử phạt với số tiền cao nhất là 420 triệu đồng do vi phạm chín điều khoản được quy định trong các văn bản pháp luật.



Các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam chủ yếu nằm trong hoạt động tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi. Ngoài ra, công ty này còn mắc lỗi không thông báo với Sở Công Thương sau khi sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký theo quy định của pháp luật...



Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam cũng mắc nhiều lỗi trong hoạt động tổ chức các chương trình khuyến mãi như không đăng ký hoặc thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mãi; đăng ký nhưng không thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi không trung thực. Công ty này bị xử phạt 200 triệu đồng.



Đoàn thanh tra cũng đã xử phạt Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy 38 triệu đồng vì vi phạm pháp luật trong ký kết hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp và bảo quản thực phẩm không đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.



Đối với hoạt động kiểm tra, các cơ quan chức năng công bố mức phạt 574,6 triệu đồng với 17 đơn vị vi phạm. Mức phạt cao nhất là 103 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Lotus Việt Nam vì kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền.



Cơ sở kinh doanh Hồng Phúc của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy là đơn vị có mức phạt nhẹ nhất. Đơn vị này bị xử phạt hành chính với mức phạt 600.000 đồng do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và tiêu hủy hàng hóa là 15 gói bột ngâm chân trị giá 750.000 đồng.



Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật chủ yếu mắc các lỗi như không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mãi; thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp nhưng chưa được cấp thẻ thành viên; tổ chức bán hàng đa cấp khi chưa có xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động báo hàng đa cấp của Sở Công Thương; không báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ...



Mức phạt cho các đơn vị vi phạm các lỗi này là từ 600.000 đến 50 triệu đồng.

(Theo Vietnam+)