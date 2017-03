Hà Nội: Quái chiêu săn “tình già” của 2 gã choai

Kẻ “săn tình”



Từ một sinh viên ngoan mới ra trường, sau vài năm làm quản lý ở nhiều quán bar có tiếng ở Hà Nội, Nguyễn Thành Chung (SN 1987, quê Phú Thọ, trú ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) nhanh chóng nhiễm lối sống chẳng cần biết đến những chuẩn mực đạo đức.



Khi thiếu tiền tiêu xài, Chung bàn với bạn là Nguyễn Tiến Tùng (SN 1989, ở Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lao vào cuộc “săn tìm” những quý bà lắm tiền nhiều của, lừa họ đến khách sạn để tâm sự và tìm cách “lột đồ” của họ để đem bán.



Ngày 14/7, sau khi Chung hẹn được chị H. (SN 1984) đến khách sạn để “tâm sự”, anh ta bảo Tùng đến khách sạn để “thực thi nhiệm vụ” với chị H.







Chung (trái) và Tùng tại cơ quan Công an



Lợi dụng lúc người phụ nữ này không để ý, Tùng ở trong phòng nhắn tin cho Chung đứng đợi ở ngoài cửa, thò tay lấy trộm cả 2 chiếc điện thoại di động.Sau đó, công an phường đã bắt Chung và Tùng, thu hồi chiếc điện thoại Iphone 4 trả lại cho chị H.Tại cơ quan công an, Chung khai nhận hành vi phạm tội của mình:- Em thiếu tiền à?- Em thua cá độ, nợ bạn 30 triệu đồng, nó đang đòi gấp, thiếu tiền nên em nảy sinh ý định phạm tội.- Em quen với chị H. như thế nào?- Em quen qua chat.- Bao lâu rồi?- Từ tuần trước.- Sao “nhắm” đến chị này?- Qua webcam em thấy chị ấy đeo dây chuyền vàng, em đoán chị ấy là người có tiền.- Làm thế nào để “câu” được chị ấy?- Em lên mạng treo status: “Cần tiền, cần sự giúp đỡ”. Như vậy là các chị tự hiểu.- Sau khi quen được chị H. rồi sao phải “nhờ” Tùng “giải quyết”?- Em không thích đi với “máy bay bà già”.Ngồi ngay cạnh, Tùng lên tiếng: “Chị ấy trông trẻ như em, sao lại gọi là “máy bay bà già”...Nếu như Chung từng có tiền án về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thì Tùng cũng “không kém cạnh” khi anh ta từng bị công an phường bắt đi trại giáo dưỡng.2/9/2006, Tùng được tha về, nhưng anh ta không chí thú làm ăn, nghe Chung bàn chuyện, thấy “bùi tai”, Tùng gật đầu đồng ý ngay.Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận, đây không phải lần đầu chúng “lừa” phụ nữ hơn tuổi đến nhà nghỉ để trộm đồ. Trước đó, vào cuối tháng 6/2012, tại 1 nhà nghỉ ở phố Huỳnh Thúc Kháng, bọn chúng đã rủ chị M. (SN 1985, ở Đống Đa, Hà Nội) đến nhà nghỉ để “tâm sự”.“Khi chưa kịp hành sự, thấy chị ta xuống lễ tân có việc, em lấy trộm điện thoại Iphone 3GS của chị ấy rồi lên tầng 4 đứng chờ. Khi chị M. vào phòng thì em chuồn xuống tầng 1 và thoát thân”, Tùng kể lại.Lần đó, Tùng đem bán chiếc điện thoại được 2,8 triệu đồng, có chia cho Chung cùng tiêu xài. Theo lời Tùng, vì trông chị M. già quá, hắn không muốn “tâm sự” nên khi lấy được tài sản là “chuồn” luôn.Dáng người nhỏ con, Nguyễn Thành Chung rầu rầu cho biết, gia cảnh hắn khá khó khăn khi mẹ bị tai nạn giao thông mất sớm, bố không làm được gì.Ở Hà Nội, Chung sống cùng cô em gái hiện đang là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Gánh nặng cơm áo của 2 anh em đè nặng lên vai Chung.Năm 2008, hắn tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin. Cậu sinh viên mới ra trường muốn trụ lại ở Hà Nội đã phải kinh qua đủ thứ nghề. Khi thấy làm nhân viên kinh doanh ở một công ty thiết kế đồ họa không đủ tiền trang trải cho 2 anh em, Chung xin vào làm quản lý ở nhiều quán bar khác nhau ở Hà Nội.Trong 3 năm làm quản lý ở hơn 5 quán bar đó, chứng kiến lối sống thực dục, tha hóa, bất chấp đạo lý nên dần dà nhiễm những thói xấu.Theo lời Chung kể, vào các buổi tối, có từng tốp các phụ nữ tuổi từ 35- 40 vào các quán bar để giải trí. Họ đều là những phu nhân thừa tiền mà thiếu tình, khi những đức ông chồng của họ hoặc quá mải mê với công việc hoặc chỉ vui thú với những “bóng hồng” khác mà bỏ quên vợ.Khi đã yên vị ở những quán bar, sau khi đưa mắt, hễ nhìn thấy nam phục vụ to cao điển trai nào, các quý bà đều cho gọi Chung đến.“Biết ý, em thường gọi những nam nhân viên đó đến bàn rót rượu cho các chị. Phục vụ tốt, các chị sẽ “boa” cho vài trăm ngàn sau mỗi lần thanh toán hóa đơn. Nếu nam nhân viên nào dễ thương sẽ được các chị rủ đi ăn đêm và “đi chơi”, Chung kể.Và sau “mùa cá độ”, nợ 30 triệu tiền “chơi bóng”, Chung nảy sinh ý định phạm tội. Các con mồi được hắn nhắm đến chính là những phụ nữ hơn tuổi.Chung lên mạng treo status: “Cần tiền, cần sự giúp đỡ”. Theo lời Chung, chỉ bấy nhiêu thôi, những kẻ “khát tình” có thể hiểu được Chung đang muốn gì. Và không khó khăn, anh ta đã “săn” được chị H.Không may cho Chung và Tùng, chiếc camera của khách sạn đặt ngoài hành lang đã ghi chọn hình ảnh Chung thò tay qua cửa sổ phòng 402 để trộm điện thoại, khiến cả hai bị bắt sau đó.