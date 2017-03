Hà Nội sẽ diễn tập chống cướp tiệm vàng

Ngày 6/10, trao đổi với báo chí, người đứng đầu ngành công an Hà Nội tiết lộ buổi diễn tập tổ chức tại khu vực Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Các lực lượng chức năng sẽ thao diễn các phương án đối phó.



"Những kẻ có ý định cướp tiệm vàng sẽ hiểu không dễ dàng qua mặt được cảnh sát và sẽ bị bắn hạ như thế nào", Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cho biết.



Tướng Nhanh cho biết, tránh để người dân hiểu lầm tưởng là cướp thật, công an sẽ căng băng rôn để báo hiệu. Các chủ tiệm vàng lớn ở Hà Nội được mời tới quan sát buổi diễn tập để hiểu cách ứng phó khi đối mặt với kẻ cướp.



Cuộc diễn tập quy mô lớn lần đầu tiên này được tổ chức sau khi xảy ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích, Bắc Giang. Ngay sau sự việc xảy ra, nhiều tiệm kim hoàn đã thắt chặt an ninh để đối phó với kẻ xấu.



Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đánh giá thời gian gần đây tình hình tội phạm dùng vũ khí để đi cướp tiệm vàng diễn ra phức tạp ở một số địa phương, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong 10 tháng qua, cả nước đã xảy ra 7 vụ dùng vũ khí cướp tài sản, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ xảy ra ở Bắc Giang.





Theo Thái Thịnh ( VNE)