Hà Nội: Thi kéo co, một phụ nữ bị tử vong ở lễ hội

Vụ việc xảy ra ngày 1/3, tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Ánh (tên thường gọi là Yên, SN 1974, trú tại thôn 8, xã Kim Lan).

Ngày 3/3, trao đổi với PV, ông Trương Mạnh Truyền - Chủ tịch UBND xã Kim Lan - cho biết, sự việc trên là chuyện không may, do nạn nhân có tiền sử bệnh tim.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Kim Lan, xã tổ chức lễ hội truyền thống từ ngày 9-11 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 27/2-1/3/2015). Trong lễ hội, các thôn tranh tài ở một số môn thể thao như bóng chuyền, bóng bàn, kéo co…

Sáng ngày 1/3, ngày cuối cùng của lễ hội, phần thi kéo co bước vào vòng bán kết. Đội thi thôn 8 nơi chị Ánh sinh sống là một trong bốn đội lọt vào bán kết. Chứng kiến “đội nhà” thi đấu, do hứng khởi, chị Ánh đã vào kéo cùng. Khi phần thi đang diễn ra, mọi người hốt hoảng khi thấy chị Ánh gục xuống.

Lực lượng y tế tại lễ hội ngay lập tức đã đến cấp cứu nạn nhân, sau đó đưa nạn nhân về trạm y tế xã để sơ cứu, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tuy nhiên, dù các y bác sỹ cố gắng cứu chữa nhưng chị Ánh đã tử vong sau đó vài giờ.

“Chị Ánh có vóc dáng cao to, cao tới 1,78m. Tuy nhiên, do chị có tiền sử bệnh tim nên không có trong danh sách đội thi kéo co của thôn 8. Do hứng khởi khi phần thi diễn ra, chị Ánh đã xông vào kéo, dẫn đến sự việc trên.” - ông Truyền cho hay.

Cũng theo ông Trương Mạnh Truyền, sau khi chị Ánh tử vong, toàn bộ các hoạt động vui chơi khác trong lễ hội đều ngừng lại. Công an huyện Gia Lâm đã đến làm các thủ tục liên quan, song, gia đình chị Ánh bày tỏ mong muốn cơ quan công an không pháp y tử thi chị Ánh nên đã có đơn xin đưa chị Ánh về an táng, không có ý kiến gì.

Sáng ngày 3/3, chính quyền xã Kim Lan, đại diện thôn 8 cùng gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho chị Ánh theo tập tục. Để động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân, UBND xã Kim Lan đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 22 triệu đồng, thôn 8 hỗ trợ 5 triệu đồng.

Ngoài trường hợp của chị Ánh, cũng trong phần thi kéo co, một người phụ nữ khác bị ngất xỉu do quá đói. Sau khi được chăm sóc ở trạm y tế xã, chị này đã tỉnh lại.

