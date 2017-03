Hà Nội: “Thiếu gia” tấn công công an giữa đường

Bùi Danh Quang bị các chiến sỹ công an khống chế khi

có hành động hung hãn, chống người

thi hành công vụ. (Ảnh độc giả cung cấp)



Chiều qua, 7/10, Trung tá Nguyễn Văn Thước (SN 1949) cùng Thiếu uý Trương Anh Tú (Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa) và 6 bảo vệ dân phố được phân công nhiệm vụ trực tại chốt cầu 361, đối diện nhà số 888 đường Láng. Khoảng 16h30, khi đoàn xe quân đội đi từ hướng Cầu Giấy về Ngã Tư Sở qua đoạn đường trên, lực lượng bảo vệ đã yêu cầu các phương tiện dừng xe, đi áp sát bên phải đường.

Thấy một thanh niên chở bạn gái trên chiếc xe Honda Wave BKS 30S7-8650 cố tình lạng lách phóng xe lên phía trước không chịu nhường đường cho xe ưu tiên, Trung tá Thước đã yêu cầu đối tượng dừng xe. Không những không chấp hành, thanh niên này còn lớn tiếng: “Tôi đang có việc không phải chờ ai cả”.

Khi Trung tá Thước vừa rút được chìa khoá xe máy của đối tượng thì anh ta đổi giọng: “Mày có trả chìa khoá cho tao không?” rồi lập tức thẳng tay đấm ngay hai phát vào mặt, ngực Trung tá Thước. Bất ngờ trước thái độ hung hãn của thanh niên này, Trung tá Thước không kịp phản ứng nên đã bị thương rách môi trên 5cm bên trong, 3 răng hàm trên gần gãy, thâm tím ngực.

Bùi Danh Quang tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Phẫn nộ trước hành động của thanh niên này, lực lượng bảo vệ và những người dân quanh đó đã phối hợp bắt đối tượng đưa về trụ sở. Trung tá Thước được sơ cứu tại bệnh viện Giao thông vận tải và hiện đang điều trị tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tênBùi Danh Quang (SN 1989, ở số 65A Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa). Nguyên nhân khiến vị “thiếu gia” này hành hung công an là vì không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng kí xe nên sợ bị phát hiện. Ngoài ra, Quang còn nêu một lý do hết sức “buồn cười” là do bức xúc vì làn đường đối diện vắng xe lưu thông thì không bị cấm, phía bên này đã đông xe lại còn cấm khiến anh ta không thể đi nhanh được.

Công an phường Láng Thượng đã hoàn tất hồ sơ chuyển công an quận tiếp tục xử lý.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)