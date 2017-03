Hà Nội, TP.HCM: Chạy trời không khỏi tắc!

Tháng 9 này được chọn làm tháng an toàn giao thông (ATGT) mà một trong những mục tiêu là khắc phục ùn tắc giao thông nhiều giờ so với tháng 8. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, ở cả hai thành phố lớn này những ngày qua, tình trạng kẹt xe đang diễn ra trên diện rộng. Ở Hà Nội, nhiều tuyến đường vào giờ cao điểm, các phương tiện chỉ có thể lưu thông từng mét một. Còn ở TP.HCM thì tình trạng ùn tắc xảy ra ngay cả trong giờ thấp điểm.

Hà Nội: Nhích từng mét

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, những ngày gần đây có khoảng hơn 70 điểm nút, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Trong đó, những tuyến bị ách tắc trầm trọng là Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch, nút Đại Cồ Việt, đường Trường Chinh, Nguyễn Thái Học-Kim Mã, dốc Tam Đa-Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà-Hoàng Hoa Thám... Riêng đường Trường Chinh, khoảng ba ngày nay, vào giờ cao điểm (7 giờ 30 đến 8 giờ 30 sáng và 6 giờ đến 7 giờ tối) luôn trong tình trạng chật kín xe cộ. Đặc biệt, đoạn từ cầu vượt ngã tư Vọng đến khu vực cầu Phương Liệt chưa đầy 1 km nhưng các phương tiện luôn phải nhích từng mét. Anh Nguyễn Công Sơn, nhà ở khu vực phố Vọng cho biết phải mất 15 phút anh mới vượt qua được đoạn đường một km này. “Để né đường Trường Chinh, hôm trước tôi đã thử đi theo trục đường Giải Phóng qua phố Phương Mai-Lương Đình Của-Chùa Bộc... nhưng ‘tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” - anh Sơn ngao ngán.

Tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng-Kim Liên (Hà Nội), “lô cốt” mọc lên để phục vụ thi công hoàn thiện đoạn đường khiến nơi này bị thắt nút nhỏ lại, các phương tiện qua lại hết sức khó khăn. Anh Nguyễn Thành Vĩnh nhà ở phố Nguyễn Lương Bằng bức xúc, ở đoạn đường này, bất kể vào giờ cao điểm hay không đều tắc. Để đi qua đoạn đường khoảng 700 m này có khi phải mất 10 phút. Ách tắc, phương tiện chật cứng nên khu vực này luôn ồn ào, ngập khói bụi.

TP.HCM: Tắc “toàn tập”

Người dân TP.HCM dễ dàng nhận thấy cả tuần qua, hàng loạt tuyến đường ở TP đều gia tăng ùn tắc giao thông. Nhiều trục đường ở các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Thủ Đức, 1, 3, 9, 10... đều xảy ra tình trạng ùn ứ bất kể giờ nào trong ngày, đặc biệt vào giờ cao điểm khiến dòng người phải nhích từng tí một từ lòng đường lên đến lề đường.

Tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn tại các trục đường có “lô cốt” đang thi công như Phan Đăng Lưu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng, Lý Chính Thắng... Vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều, các xe chạy hướng từ quận 1, 3 về Bình Thạnh, Phú Nhuận và ngược lại qua trục đường Đinh Tiên Hoàng; Hai Bà Trưng-Phan Đình Phùng thường bị kẹt khi qua cầu Bông và cầu Kiệu. Mỗi khi xe bị dồn ứ, nhiều người tìm cách thoát vào các tuyến đường kế cận làm cho kẹt xe lan ra cả khu vực. Để tránh bị kẹt khi qua hai cầu trên, người đi đường đã chạy vào cầu sắt Trần Khánh Dư bắc ngang kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè nên cây cầu này cũng chịu chung số phận. Người dân sống gần cầu này cho hay tầm bảy đến chín giờ sáng, bốn đến sáu, bảy giờ chiều, dòng xe chỉ nhích từng chút một lên cầu. Hơn bốn giờ chiều qua, dòng xe qua cầu này bắt đầu đông đặc. Để ngăn hai chiều xe lấn tuyến, nhân viên gác cầu phải liên tục di chuyển từ đầu cầu này đến đầu cầu kia để làm dải phân cách bằng người!

Kẹt đường do nhiều nguyên nhân

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội, ông Hoàng Đăng Mạnh - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng nguyên nhân là do học sinh, sinh viên vào học nên số lượng xe đi đường tăng cao. Mặt khác, do lực lượng CSGT và thanh tra giao thông mỏng nên không thể bố trí lực lượng ở tất cả điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc. “Nếu căng hết lực lượng ra điều tiết giao thông thì việc tuần tra xử lý các vi phạm về trật tự ATGT sẽ bị ảnh hưởng” - ông Mạnh cho biết.

Tại TP.HCM, nhiều CSGT đứng chốt nhận định, do mặt đường bị thu hẹp để rào đường thi công trong khi lượng xe ra đường tăng nên xảy ra ùn tắc. Toàn TP hiện có hơn 200 “lô cốt” đang thi công ở gần 80 tuyến đường. Một nguyên nhân khác cũng gây ra kẹt xe là TP đang vào mùa mưa. Mỗi khi có mưa lớn và triều cường thường gây ngập khiến nhiều xe gắn máy chết máy nên cũng gây ra kẹt xe...

Theo ông Mạnh, để hạn chế ùn tắc giao thông, trong những ngày tới, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với CSGT huy động lực lượng bố trí điều tiết giao thông ở các điểm nóng. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vượt ẩu, đi sai phần đường, chạy ngược chiều gây ra ách tắc. “Sở sẽ phối hợp với Công an TP tổ chức khảo sát, đếm lưu lượng xe trên các tuyến đường để khắc phục những bất hợp lý và điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông tại các nút có lưu lượng tham gia giao thông lớn” - ông Mạnh nói.