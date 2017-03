Hà Nội: Trả nợ bằng tiền âm phủ

Ngày 20/8, Nguyễn Đăng Tiến (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã đến Công an phường Hoàng Văn Thụ đầu thú về hành vi trả nợ bằng tiền âm phủ.



Trước đó, vào khoảng 22h ngày 19/8, Tiến có hẹn chị Nguyễn Thị Thanh Hiểu (SN 1979, trú ở tổ 26, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) tới khu vực Đền Lừ 2 thuộc P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, để trả nợ số tiền 125 triệu đồng.



Khi nhận tiền, chị Hiểu phát hiện trong số tiền này có nhiều tờ tiền âm phủ. Bị phát hiện, Tiến vội bỏ chạy và hôm sau đến công an đầu thú.



Được biết, Tiến đã nhận của chị Hiểu gần 400 triệu đồng để lo "chạy" việc cho chồng chị Hiểu nhưng việc không thành nên Tiến hẹn gặp chị Hiểu để trả lại 125 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.



Trao đổi trên Dân trí, luật sư Đoàn Ngọc Quý, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, hành vi của Tiến có dấu hiệu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Tiến đã nhận tiền để thực hiện một thỏa thuận nhưng khi không thực hiện được, phải trả lại tiền thì Tiến lại dùng thủ đoạn gian dối, trộn lẫn tiền thật với tiền âm phủ để phải trả ít hơn.





Theo Lê Nguyên (tổng hợp)