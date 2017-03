Hà Nội: Xe bi tháo biển số vì đậu ở sân chung cư

Trong ngày 17-9, nhiều ôtô đậu trong sân khu chung cư Làng quốc tế Thăng Long đã bị Thanh tra giao thông (TTGT) đến tháo biển số, thu giữ giấy tờ với lý do “xe đỗ trên vỉa hè gây ách tắc, cản trở giao thông”.

Sân chung cư hay lòng, lề đường?

Chiều 17-9, nhiều người dân sống tại nhà A5 của chung cư hoảng hốt khi biển số xe ôtô của mình không cánh mà bay. Họ nhìn mẩu giấy ghim lại trên xe với nội dung “Biển số đã bị Đội TTGT quận Cầu Giấy thu giữ, do phương tiện vi phạm quy định về an toàn giao thông”. Tìm hỏi ban quản trị khu chung cư thì được biết sáng hôm đó, gần 40 người thuộc Đội Cảnh sát trật tự phường Dịch Vọng và TTGT đã vào sân chung nhà A5 phát loa kêu gọi “Ai là chủ xe xuống ký biên bản vi phạm”. Những chủ xe nào không có mặt thì xe bị tháo biển số hoặc cẩu đi.

Ông Lê Tiến Dũng - tổ trưởng tổ bảo vệ nhà A5 bức xúc: “Khi xử phạt họ không thông báo cho chúng tôi hay tổ dân phố được biết. Việc xử phạt giống như cưỡng chế. Với trách nhiệm bảo vệ tài sản cho người dân trong khu chung cư, chúng tôi chạy ra can thiệp thì TTGT cản lại, cho rằng chống người thi hành công vụ”. Trong ngày, có bảy chiếc ôtô bị tháo biển số, bảy chiếc khác bị thu giữ giấy tờ, bằng lái.

Chị Phạm Thị Thanh Giang, ở phòng 1303, chủ xe ôtô mang biển số 30L-9678, bị thu giữ giấy tờ nói: “TTGT cho rằng chúng tôi vi phạm an toàn giao thông nhưng tôi khẳng định không vi phạm gì cả. Ôtô đỗ trong khu vực sân chung cư, không chiếm dụng lòng đường, không cản trở giao thông và không có việc tổ chức trông giữ xe trái quy định”. Chị Giang đưa ra biên bản xử lý vi phạm, trong đó ghi hành vi vi phạm: “Để xe ôtô trên hè phố trái quy định. Việc xử phạt được căn cứ theo Nghị định 141/2007/NĐ-CP”. Chị Giang bất bình: “Sân khu chung cư thì không thể gọi là hè phố. Tôi lên mạng tìm hiểu Nghị định 141 thì nghị định này quy định xử phạt về an toàn giao thông”.

TTGT có lạm quyền?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Quang - Đội phó TTGT quận Cầu Giấy thừa nhận biển cấm đỗ xe treo ở sân chung cư Làng quốc tế Thăng Long là do ban quản lý chung cư thực hiện. Việc TTGT và Công an quận Cầu Giấy thực hiện xử lý vi phạm trật tự giao thông trong khu vực này là đúng quy định bởi xe đậu dừng ở sân chung gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. Ông Quang cho biết thêm: “Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này là theo kế hoạch của UBND quận. Chủ tịch quận cũng giao nhiệm vụ chấn chỉnh việc để xe lộn xộn, đỗ như thế dân không đi được. Khi thực hiện biện pháp này chúng tôi cũng biết rằng có thể sẽ xảy ra bức xúc nhưng chúng tôi vẫn làm. Có thể do tuyên truyền chưa đến từng hộ dân nên họ chưa biết. Chúng tôi đã áp dụng hình thức xử phạt là cảnh cáo hoặc phạt lỗi đỗ xe trên hè”.

Ông Lê Chính Trực - Trưởng Phòng quản lý Làng quốc tế Thăng Long cho rằng việc TTGT vào chung cư áp dụng biện pháp tháo biển số ôtô đang đậu đỗ thì ban quản lý không hề hay biết. Ban quản lý chỉ mới nhận thông tin lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự giao thông cách đó vài ngày, chưa kịp thông báo đến từng hộ dân. Theo ban quản lý thì Làng quốc tế Thăng Long chưa bàn giao cho chính quyền địa phương nên về mặt quản lý chủ đầu tư vẫn chịu trách nhiệm. Việc quản lý các xe đỗ trong khu vực thuộc về ban quản lý và xe ôtô đậu đỗ trong sân khu chung cư không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè sao lại bị phạt?