Hà Nội: Xe taxi hất tung cảnh sát lên nắp ca-pô

Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 20/12. Tổ công tác Đồn công an Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) do Đại úy Nguyễn Văn Trị làm tổ trưởng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình, phát hiện xe taxi BKS 30X-7723 của hãng taxi Sơn Tây đang đỗ trái phép dưới lòng đường. Lái xe tắt máy và nằm ngủ ở ghế lái.

Tài xế Quân tại trụ sở công an.

Tổ công tác đã đánh thức, ra hiệu cho tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ. Song, tài xế không những không chấp hành mà còn cho xe nổ máy, đạp ga lao đi, tông thẳng vào Trung úy Phạm Thanh Tâm đang đứng phía trước, hất tung Trung úy Tâm lên nắp cap-pô.

Theo phản xạ, Trung úy Tâm bám vào cần gạt nước của chiếc xe. Tài xế taxi tiếp tục nhấn ga, cho xe lao với tốc độ cao rồi, thậm chí còn cho xe đâm vào khối bê tông bên đường với mục đích hất Trung úy Tâm xuống đất.

Thấy Trung úy Tâm bám chắc vào cần gạt nước, tài xế taxi đã bật cho cần gạt nước hoạt động rồi phóng xe ra hướng đường Phạm Hùng để chạy trốn.

Chiếc xe taxi của Quân bị giữ tại đồn công an.

Sự việc diễn ra bất ngờ nhưng Đại úy Nguyễn Văn Trị lập tức cùng tổ công tác đuổi theo chiếc xe taxi. Chạy được gần 1km cùng với Trung úy Tâm trên nắp ca-pô, chiếc xe đã bị tổ công tác chặn lại. Rất may, Trung úy Tâm chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại trụ sở công an, tài xế taxi được làm rõ là Phùng Đức Quân (SN 1983, trú tại đội 3, thôn Trung Hưng, thị xã Sơn Tây). Quang khai nhận, sáng cùng ngày, Quân chở khách từ thị xã Sơn Tây ra bến xe Mỹ Đình. Trong lúc chờ khách về Sơn Tây, Quân đã đỗ xe dưới lòng đường vào bến xe Mỹ Đình và ngủ. Khi bị lực lượng công an kiểm tra, đối tượng đã cố tình lao thẳng vào đồng chí Tâm để bỏ chạy.

Hiện Công an huyện Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ, xử lý.

