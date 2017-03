Hà Nội: Xem xét xử lý hình sự vụ “xe điên”

Về hành vi lái xe liên tục nhiều lần gây tai nạn bỏ chạy, chúng tôi đã tham khảo ý kiến phân tích pháp lý của một số chuyên gia. Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM): Phạm quy định điều khiển giao thông Theo những thông tin báo chí, người lái xe có dấu hiệu cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ do không có bằng lái mà điều khiển xe. Ở đây, hành vi của người lái xe cấu thành theo Điểm a, Khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự là “Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn”. Ngoài ra, cần phải tiến hành giám định tỷ lệ thương tật của những người bị nạn, nếu tỷ lệ thương tật của tất cả cộng lại trên 31% thì là gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Thanh Tùng (Chánh án TAND tỉnh Bình Dương): Cố ý gây thương tích Đây không phải là tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông nữa. Do trong nhóm tội loại này đa phần là lỗi vô ý. Ở đây lỗi của người lái xe là cố ý. Từ lần va chạm thứ hai đã thể hiện rõ điều này do đó phải truy cứu trách nhiệm hình sự về nhóm tội khác. Theo tôi, dựa vào hậu quả xảy ra (tỷ lệ thương tật của người bị nạn, tài sản hư hao...) mà tính đến trách nhiệm hình sự có thể là tội cố ý gây thương tích cho người khác. NGUYÊN TRƯỜNG