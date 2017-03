Hà Nội: Xử lý vi phạm giao thông tăng, tai nạn giảm

Cụ thể có tới 77.167 trường hợp vi phạm bị lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn thành phố xử lý (tăng 78% so với cùng kỳ năm 2009 và so với tháng liền kề trước đó tăng gần 6.000 trường hợp). Ngoài ra hơn 2.000 xe ôtô, môtô cùng 4.702 bộ giấy tờ của người vi phạm cũng đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ.



Lý giải về việc gia tăng số vụ xử lý các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ tăng trong thời gian qua, Thượng tá Đào Vịnh Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết chính sự kiên quyết và chủ động trong việc xử lý các trường hợp vi phạm đã góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương.



Trong cả tháng 9, trên địa bàn toàn thành phố xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông làm 56 người chết và 7 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2009 giảm 6 vụ, giảm 1 người chết). Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giảm 5 vụ.



Thực tế cho thấy, trong khi hạ tầng phục vụ cho giao thông cả tĩnh và động vẫn còn nhiều hạn chế, ý thức của nhiều người dân khi tham gia giao thông vẫn chưa cao thì biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất nhằm kéo giảm tai nạn giao thông là cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm.



Để đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nhất là giai đoạn “nóng nhất” là từ nay cho đến cuối năm, các cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội không lúc nào được ngưng nghỉ bởi sức ép giải quyết ùn tắc và kéo giảm tai nạn giao thông.



Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội có Thông báo số 255 yêu cầu tất cả các đội cảnh sát giao thông của đơn vị tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về Luật Giao thông trên toàn địa bàn thành phố.



Góp phần xóa thêm các điểm ùn tắc, bên cạnh việc nghiên cứu bổ sung điều chỉnh hợp lý trong việc phân luồng điều khiển giao thông, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ sẽ tạm lưu giữ phương tiện vi phạm sau giờ cao điểm mới xử lý./.







Theo P.A (TTXVN/Vietnam+)