Hà Nội: Xuất hiện bẫy "chẹt chân, ăn vạ" khi dừng đèn đỏ

Ăn vạ, xin đểu có tổ chức

Nạn nhân cương quyết, xin đểu hết "đất diễn"

Khu vực quanh cầu vượt Ngã tư Vọng

là nơi nhóm "ăn vạ, xin đểu" hay hoạt động - Ảnh: Đất Việt



Theo Quốc Hưng - Thụy Du ( VNN)



Ngày 25/11, anh Đỗ Bình Minh (trú tại Hà Đông, Hà Nội) kể lại với PV: Khoảng 14h30 ngày 23/11, anh lái xe ôtô hiệu Toyota Vios đưa gia đình từ Hà Đông đi thăm người bà con bị ốm bên Gia Lâm theo hướng đường Trường Chinh sang phố Đại La.Đến khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, anh Minh phải dừng lại cho luồng xe từ hướng Giải Phóng về cắt qua trước mặt. Xe vừa dừng thì bên cửa ghế phụ có tiếng gõ “cộc, cộc”.Anh ngoái sang thấy có 2 người đi trên một xe máy cà tàng, người đèo là nam thanh niên trông nhếch nhác, còn người phụ nữ ngồi sau đã trạc tầm 50 tuổi.Cả 2 cùng thi nhau chỉ trỏ gì đấy, anh Minh còn chưa hiểu sự việc thì lại thấy một chiếc xe máy khác phóng vụt lên chặn mũi ôtô. Người đàn ông đi chiếc xe này trông khá "cô hồn", gào to: “Ông chẹt vào người ta rồi bỏ chạy hả?”.Rất ngạc nhiên vì mình đi từ tốn và không hề có va chạm, song thấy có chuyện anh Minh vẫn tạt xe vào phía đầu đường Đại La cho đỡ tắc đường và giải quyết sự vụ.Xuống xe, anh Minh được nam thanh niên kéo ống quần giơ ra một bàn chân đã “bầm tím”. Rất ngạc nhiên là nếu bánh xe ôtô vừa chẹt vào thì sao chân của người bị nạn đã kịp bầm tím, anh Minh thắc mắc thì lập tức người phụ nữ (tự xưng là dì của cậu thanh niên) kêu la rất bài bản: “Ôi giời ơi, ôtô chẹt vào chân cháu tôi rồi định bỏ chạy này…”; còn người đàn ông đến sau thì gằn giọng đe doạ: “Ông có chịu đền người ta hay không thì bảo?”.Thấy sự việc có vẻ bất bình thường, trong khi lại đang đi cùng vợ và hai con nhỏ nên anh Minh đành nhún nhường đề nghị đưa cậu thanh niên vào Bệnh viện Bạch Mai gần đó để khám thương.Cậu này lên xe ngồi băng ghế sau cùng người nhà anh Minh, còn “bà dì” tự đi xe máy theo sau. Rất ngạc nhiên là lúc này người đàn ông “tốt bụng” thấy sự bất bình giữa đường mà dừng lại cũng đi theo xe ôtô vào bệnh viện.Trong lúc ngồi trên ôtô, cậu thanh niên lột cái mũ đang đội, giơ ra cái đầu trọc lốc. Vợ anh Minh còn để ý thấy tay chân anh ta chằng chịt vết xăm trổ, ngồi có một đoạn đường ngắn mà liên tục ngáp như lên cơn nghiện. Đến đoạn ngang cổng trường Đại học Kinh tế quốc dân, thanh niên này đổi ý, không chịu vào viện, ôm chân kêu ầm lên bắt anh Minh phải đền tiền ngay.“Đến lúc này thì đã quá rõ bị nhóm nghiện “diễn trò” ăn vạ”- anh Minh kể tiếp- “Tôi thì cương quyết đưa anh ta vào bệnh viện, nhưng vợ tôi thì lại rút 200 nghìn đồng ra đưa cho êm chuyện. Nó còn kì kèo vòi thêm, nhưng tôi nhất quyết không đưa nữa. Thế là nó xuống xe, nhảy tót lên xe của gã đàn ông phóng mất. Lúc lên ôtô thì chân giả vờ đi khập khiễng, xin đểu xong thì chạy thoăn thoắt”.Anh Minh bảo, kể lại thì lâu, chứ sự việc diễn ra chỉ trong vòng có chục phút đồng hồ. Lần đầu tiên bị “xin đểu” nên khổ chủ cũng cuống không nghĩ đến việc “rê” đám nghiện đến công an phường sở tại, hoặc mời CSGT đến (lúc xảy ra sự việc, lực lượng CSGT không trực tại Ngã Tư Vọng- P.V).“Đáng chú ý là ngoài tôi, còn một vài nạn nhân khác là thành viên của Forums Otofun cũng từng gặp nạn xin đểu này xung quanh khu vực. Vì vậy, tôi đề nghị công an phường sở tại vào cuộc điều tra, dẹp nhóm nghiện hút bầy trò ăn vạ này”- anh Minh đề nghị.Đúng như anh Minh nói, không chỉ mình anh, trong thời gian vừa qua, rất nhiều thành viên của Forums Otofun cũng cảnh báo về tình trạng này. Theo họ, khu vực các đối tượng ăn vạ hay "hành nghề" nhiều nhất là khu vực quanh ngã tư Vọng, khu vực nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch...Các đối tượng thường chạy lòng vòng, khi có đèn đỏ thì dừng sát vào xe ô tô nào chúng nhận thấy người điều khiển hiền lành, trên xe có người già, phụ nữ và trẻ em thì mới giở trò.Cũng như anh Minh, nickname "cocs..." trên diễn đàn trên bị ăn vạ tại ngã tư Vọng, hình thức của các đối tượng không khác gì so với các vụ trước đó. Vẫn một tên đầu trọc đèo một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, chúng vờ đứng cạnh xe ô tô rồi hét ầm lên là bị chẹt vào chân. Một tên khác giả làm người đi đường hô hoán. Nạn nhân đang chở vợ và con đi khám bệnh nên đành phải xì cho chúng 200 nghìn rồi mới được.Ngày 13/11, nick name "ITmas..." đi công tác Ninh Bình về đến ngã tư Vọng cũng trở thành nạn nhân của trò ăn vạ, xin đểu này. Khi đèn xanh đi thẳng vừa bật, lái xe nhấn ga đi thì có 2 tên đi xe máy đỗ bên phụ và đập vào xe. Tên ngồi trước mặt nhăn nhó, giả bộ đau đớn. Tên ngồi sau la lên: "Cán chân người ta rồi!". Tuy nhiên, khác với các nạn nhân trước đó, nick name "ITmas..." kể lại rằng mình đã biết trước chiêu này nên đã bình tĩnh ngồi yên trên xe, hạ kính bên phụ xuống để giải quyết.Tên ngồi sau tiếp tục "khủng bố tinh thần": "Anh cán chân người ta rồi, xuống xe mau!". Lái xe quay sang nói cho chúng nghe: "Tôi biết trò của các anh rồi, cứ đứng yên đấy, tôi gọi cảnh sát đến!".Vừa nói, anh vừa cầm điện thoại giả vờ gọi điện. Tên ngồi sau xe máy lúc này đã bỏ mũ bảo hiểm xuống, ghé đầu vào kính bên phụ nói: "Xuống xe giải quyết, cán chân người ta rồi còn ngồi đó!". Lái xe vẫn cương quyết không xuống, dù phía sau và xung quanh rất đông xe. Sau đó, thấy không làm ăn được gì, 2 đối tượng trên lên xe phóng đi mất.Có nhiều người cho biết, sau khi bị "dính chưởng" ăn vạ này đã gọi điện thông báo cho cảnh sát 113 hoặc công an phường quanh khu vực. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì đến thời điểm này vẫn chưa có đối tượng "ăn vạ, xin đểu" nào bị bắt, trong khi đó, đã xuất hiện thêm những nạn nhân mới...