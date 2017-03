Hà Nội: Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo cực "quái": Giả bắt cóc, tống tiền

Thủ đoạn táo tợn này vừa bị Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Phòng CSHS CATP lật tẩy, và khuyến cáo đến người dân.



Chỉ huy Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng dùng thủ đoạn gọi điện thoại đến số máy cố định của nhà riêng hoặc cơ quan của bị hại và cho bị hại nghe các tiếng “kêu cứu” giả giọng thân nhân gia đình bị hại (vợ, chồng, con…) với nội dung chúng đã bắt cóc thân nhân của bị hại, yêu cầu phải chuyển tiền ngay cho chúng (qua tài khoản ngân hàng hoặc hẹn đến 1 địa điểm nào đó) thì người thân mới được thả và không bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe.



Tin là người thân bị bắt cóc thật, có gia đình bị hại đã chuyển tiền cho bọn chúng rồi mới biết bị lừa. CQĐT bước đầu ghi nhận có ít nhất 6 vụ việc đã xảy ra, từ đầu tháng 6 đến nay. Vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 3-6, bị hại là chị Hà, 43 tuổi, nhà ở quận Tây Hồ. Hôm đó, đang làm việc tại cơ quan, chị Hà nhận được điện thoại gọi đến với nội dung đe dọa, đang bắt giữ con trai chị vì con chị nợ chúng tiền. Đối tượng yêu cầu chị Hà phải nộp 500 triệu đồng thì mới thả “con tin”. Chị Hà làm theo hướng dẫn của đối tượng, chuyển trước 20 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, nhưng sau đó chợt bừng tỉnh, gọi điện thoại cho con trai mới biết bị lừa.



Bị hại bị lừa và mất số tiền nhiều nhất là bà Vũ Thị Sửu, 54 tuổi, nhà ở quận Ba Đình. Khoảng 9h ngày 26-6, khi đang ở nhà, bà Sửu nhận được điện thoại của 1 đối tượng nói đang khống chế con trai bà Sửu, vì nợ chúng 500 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu bà Sửu đưa trước 50 triệu đồng, địa điểm giao tiền tại khu vực bến xe Kim Mã. Khi về nhà, bà Sửu lại bị các đối tượng gọi điện đe dọa và bắt nộp thêm 50 triệu đồng mới thả con trai. Sự việc vỡ lở khi bà Sửu liên lạc được với con trai, rồi đến cơ quan công an trình báo.



Trong số 6 vụ việc đã xảy ra, có 2 vụ bị hại cảnh giác, đến cơ quan công an báo tin nên không mắc bẫy những kẻ lừa đảo. Đề nghị người dân, khi biết thông tin về hoạt động của nhóm đối tượng trên, hoặc ở trong tình trạng bị đe dọa tống tiền, hãy báo cơ quan công an nơi gần nhất; hoặc báo đến Phòng CSHS CATP Hà Nội. ĐT: 043.996134.





Theo PV (ANTĐ)