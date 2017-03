Hà Tĩnh: Bắt ba kẻ trốn truy nã

Nguyễn Văn Khoa (23 tuổi, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Phan Văn Lĩnh (36 tuổi, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về đến Hà Tĩnh. Tý, Khoa và Lĩnh là ba người đã trốn lệnh truy nã.

Năm 2008, Võ Huy Tý bị Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) truy nã về tội trộm cắp tài sản. Sau một thời gian lẩn trốn ở Bình Dương và TP.HCM, Tý lên Đắk Lắk. Năm 2009, Tý bị TAND huyện CưKuin (Đắk Lắk) phạt một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tý sau đó bị Phòng PC52 Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an phường Thành Nhất (TP Buôn tỉnh Ma Thuột) bắt giữ. Thời điểm này Tý đã cưới vợ và có con nhỏ.

Còn Phan Văn Lĩnh bị bắt khi vừa từ Thái Lan bay về nước xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trước đó, ngày 29-5-2009, TAND huyện Can Lộc xử phạt Lĩnh 12 tháng tù về tội đánh bạc. Khi đang chờ thi hành án thì Lĩnh bỏ trốn sang Thái Lan.

Với Nguyễn Văn Khoa, trong thời gian chờ thi hành án 42 tháng tù về tội trộm cắp tài sản thì trốn khỏi địa phương. Ngày 27-3, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Can Lộc ra quyết định truy nã Khoa về tội trộm cắp tài sản. Khoa bị bắt khi đang trốn ở Đồng Nai.

Đ.LAM