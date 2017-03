Hà Tĩnh: Bắt hai đối tượng gây 13 vụ cướp

Để có tiền chơi bời, Thành và Hải đã rủ nhau đi cướp. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, chúng đã gây ra 12 vụ cướp dây chuyền vàng của người đi đường tại TP Hà Tĩnh. Công an Hà Tĩnh đã thành lập ban chuyên án đặc biệt. Đến 19 giờ 30 ngày 31-10, các trinh sát Công an TP Hà Tĩnh đã tóm gọn hai đối tượng khi chúng đang thực hiện hành vi cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tại cơ quan công an, Thành và Hải đã thừa nhận chúng là thủ phạm gây ra 12 vụ cướp dây chuyền trên địa bàn TP Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua.