Hà Tĩnh: Bắt hai hung thủ cướp xe khách, chém tài xế

Xe khách 36L-9056 chạy theo hướng Bình Dương-Thanh Hóa đã bị bốn tên cướp giả làm khách đón xe đi và tấn công. Chủ xe chết, tài xế và phụ xe bị trọng thương. Sự việc diễn ra nhanh và khá khốc liệt nên hành khách đi trên xe rất hoảng sợ. Khi xe lao xuống ruộng, hành khách đều khiếp vía và cố thoát ra khỏi xe gây nên tình cảnh hỗn loạn. Lợi dụng cơ hội này, bốn tên cướp đã lẩn vào đêm tối chạy thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên và Phòng PC14 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập tức có mặt tại hiện trường để bảo vệ tính mạng, tài sản cho hành khách, nhà xe và triển khai việc truy bắt thủ phạm. Ngay trong ngày xảy ra vụ án, lực lượng công an đã phát hiện và vây bắt được hai tên đang lẩn trốn tại TP Hà Tĩnh là Phan Văn Dũng (sinh 1981, ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và Tăng Minh Đức (ở xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh).

Đến sáng qua (6-8), tung tích của hai tên cướp còn lại đã được xác định. Đó là Lê Ngọc Thanh (thường được gọi là Thanh cò, trú huyện Hương Sơn) và Võ Xuân Đình (trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Được biết, cả bốn đối tường này đều có tiền án, tiền sự tại địa phương. Đặc biệt, hai tên Đình và Thanh hiện là những kẻ nghiện ma túy nặng.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương lấy lời khai những kẻ bị bắt giữ và tích cực truy bắt hai tên còn lại.