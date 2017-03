Hà Tĩnh: chủ tịch, phó chủ tịch xã bị đánh

Ông Nguyễn Huy Quế được các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện - Ảnh: V.Định



Theo V.ĐỊNH - V.TOÀN (TTO)

Hai người này bị nhiều người dân địa phương vây đánh. Chiều cùng ngày, một lãnh đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin này.Theo điều tra của PV TTO, ngày 13-8, anh Đặng Văn Công, trú tại xóm Tràng Sơn, xã Yên Lộc bị công an huyện Can Lộc triệu tập làm rõ hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ.Chiều 14-8, khi UBND xã Yên Lộc đang làm việc thì bất ngờ hàng trăm người dân kéo đến vây phòng của ông Quế và ông Thanh, yêu cầu hai ông này thả anh Công. Sự việc này đã được ông Quế, ông Thanh giải thích nhưng người dân vẫn quá khích và gây áp lực.Tiếp đến, lúc 19g cùng ngày, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi toàn bộ điện thắp sáng ở xã Yên Lộc bỗng dưng bị cắt. Lợi dụng trời tối, nhiều người dân đang vây trụ sở UBND xã đã xông vào giam ông Quế và ông Thanh trong phòng làm việc, tiếp tục yêu cầu thả anh Công.Khoảng 3g sáng 15-8, do chưa thấy anh Công về nên hàng chục thanh niên dùng gậy gộc, bàn ghế, ống tuýp nước tấn công ông Quế, ông Thanh trong phòng khiến hai người này bị thương,Hiện ông Quế trong tình trạng đa chấn thương ở đầu, mắt phải sưng đỏ.Ông Thanh bị thương ở vùng lưng và đầu. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ vụ việc.