Hà Tĩnh: Công an xã dọa phóng viên

Trước đó, sáng 10-12, đội thi công đường điện 35 kV đào hố dựng cột điện tại vườn đất của gia đình bà Phan Thị Hương (xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Bà Hương chạy tới ngăn cản và giằng co với lực lượng công an xã làm nhiệm vụ hỗ trợ đội thi công. Hai công an viên đã dùng còng số 8 còng hai tay bà Hương. Sau đó, chồng bà Hương đến chở bà lên Công an huyện Nghi Xuân nhờ mở còng.

Nhận được tin báo, phóng viên đi tìm hiểu. Tuy nhiên đang làm việc với Công an xã thì ông Phạm Văn Quang đã to tiếng dọa dẫm như trên. Ông Quang là người đã còng tay bà Hương. Ông còn nói: “Sau ngày còng tay, bà Hương còn chửi tôi, bị tôi đấm vào miệng, vào mặt”.

Được biết, Công an huyện Nghi Xuân đã nhận được tường trình của Công an xã Cổ Đạm và đang làm rõ ai đúng ai sai trong vụ còng tay. Tuy nhiên, việc một công an viên dọa dẫm dằn mặt phóng viên khi đang làm việc là điều khó chấp nhận.

ĐẮC LAM