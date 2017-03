Hà Tĩnh: Cứu sống một chiến sĩ công an bị lũ cuốn trôi

Nguồn tin từ chính quyền xã Hương Thủy cho hay, chiến sĩ công an may mắn được cứu sống là Thượng úy Đinh Thế Anh, thuộc Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh.



Thông tin cho biết, vào khoảng 20h tối qua, Thượng úy Anh đi xe máy từ thị trấn Hương Khê theo tỉnh lộ 15 về TP Hà Tĩnh. Khi đến địa phận xã Hương Thủy, do mưa lớn, trời tối, Thượng úy Anh đã đi nhầm vào một đường nhánh rẽ lên trụ sở xã này. Đi thêm khoảng 400m gần khu vực cầu Giát, bất ngờ cả xe và người bị dòng nước từ một con lạch dâng cao cuốn trôi.



Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân sống ngay gần khu vực đó chạy tới kịp thời cứu anh này khỏi dòng nước lũ. Riêng chiếc xe máy vì nước lũ đang dâng cao nên chưa thể trục vớt.





Theo Văn Dũng (DT)