Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có thể xuất hiện lũ lớn

Đây là nhận định của bà Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo và phục vụ Đài KTTV Nam bộ với Pháp Luật TP.HCM. Bà Lan cho biết có một khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với áp thấp có tâm trên quần đảo Hoàng Sa đang hướng vào Trung bộ nên miền Trung sẽ còn mưa lớn trong 2-3 ngày tới. Hình thái gây mưa này cũng sẽ còn tiếp tục kéo dài đến cuối năm tại miền Trung.

Lượng mưa trong ba ngày qua tại Quảng Nam đã xấp xỉ 500 mm; còn tại Huế, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh khoảng 200 mm. Hiện mức nước các sông khu vực này đang ở mức báo động hai nhưng có khả năng vượt báo động ba ngay trong đợt lũ này. Do đó, theo bà Lan, lũ lớn có thể xuất hiện từ đèo Ngang (Hà Tĩnh) đến Thừa Thiên-Huế.

- Chiều qua (12-10), nước sông Thu Bồn và Vu Gia tại Quảng Nam, sông Vệ tại Quảng Ngãi đã đạt đỉnh ở mức báo động hai. Tại Quảng Nam, các tuyến đường lên miền núi đã thông xe, tuy nhiên nội thị Tam Kỳ vẫn còn ngập sâu nhiều nơi từ 0,5 đến 1 m. Lũ kè Quảng Huế (Đại Cường, Đại Lộc), chính quyền đã phải sơ tán hơn 100 dân và lên phương án bảo vệ 150 hộ dân khác khi nước lũ đe dọa làm bứt kè. TP Hội An cũng phải di dời khoảng 2.000 hộ dân các xã Cẩm Kim, Cẩm Thanh, phường Thanh Hà, Minh An, hơn 200 tiểu thương tại chợ Hội An phải di dời ra khỏi chợ.

Ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đến 4 giờ chiều, lũ đã làm một người chết (chị Nguyễn Thị Lan, 33 tuổi, trú xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My), 14 ngôi nhà bị sập, 1.000 ha lúa gieo bị hư hại, 127 ha đất sản xuất lúa bị bồi lấp, 1.193 ha hoa màu các loại bị hư; 40.000 m3 đất đá trên đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường liên huyện, liên xã bị sạt lở nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 25 tỷ đồng.

- TP.HCM sẽ xuất hiện đợt triều cường mới với đỉnh triều lên đến 1,45 m, xuất hiện lúc 6 giờ chiều ngày 16 và 1,46 m vào ngày 17-10, sau đó còn có thể lên cao hơn.

Theo kỹ sư Phạm Viết Thắng - Phó Trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão TP, với đỉnh triều cường như vậy, các khu vực như phường Thạnh Lộc, An Phú Đông, Thạnh Xuân (quận 12), Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), phường Thảo Điền (quận 2), quận Bình Thạnh... sẽ bị ngập nặng. Trong đó, các tuyến bờ bao dọc bờ hữu sông Sài Gòn, Vàm Thuật ở quận 12; Rạch Đỉa ở quận Thủ Đức rất dễ bị vỡ như trong đợt triều cường cuối năm 2007.

Bà Lê Thị Xuân Lan cũng cho biết trong tuần này sẽ có mưa vừa đến rất to xuất hiện từ khoảng 4 đến 7 giờ chiều, trùng với đỉnh triều nên tình hình ngập sẽ nặng hơn

Ban Phòng chống lụt bão TP đã yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự TP chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các quận, huyện chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ việc di tản dân, khắc phục các bờ bao bị vỡ. Sở Giao thông Vận tải và Công ty Điện lực TP cũng được chỉ đạo các phương án đề phòng sự cố của đợt triều cường này.