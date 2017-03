Hà Tĩnh: Đốt cháu bé 11 tuổi để tra khảo

Sự việc xảy ra vào chiều 11-4 nhưng đến nay (chiều 6-5), cơ quan công an vẫn chưa khởi tố vụ án.

Nạn nhân là cháu Trịnh Xuân Hiệp (SN 1998, học sinh lớp 7, Trường THCS Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội), trong khi đó gia đình em ở quê đang bị nhục mạ và đe dọa.

Đốt cháu bé để tra khảo thêm tiền

Theo đơn kêu cứu của bà Dương Thị Danh - mẹ cháu Hiệp và biên bản làm việc của Phòng LĐ & TBXH huyện Nghi Xuân, UBND, Công an xã Xuân Yên, sự việc tra tấn dã man em Hiệp xảy ra lúc 12 giờ chiều 11-4.

Sáng 11-4, vợ chồng anh Trịnh Xuân Toàn, là chú họ, ở cùng xóm, nhờ Hiệp đến trông nhà. Trưa cùng ngày, anh Toàn về nhà phát hiện con heo nhựa đựng tiền tiết kiệm bị mất. Toàn đến nhà Hiệp yêu cầu đến nhà anh để tra hỏi. Lúc đầu Hiệp nói cháu không lấy, anh Toàn trói Hiệp vào gốc cây xà cừ trong vườn nhà tra hỏi thì Hiệp khai đã lấy con heo nhựa, cắt ra trong đó có 270 ngàn đồng, giấu trong áo.

Lối xóm vô cảm

Vợ chồng anh Toàn cho rằng còn thiếu 200 ngàn đồng và sau đó lại nâng lên số tiền còn thiếu là 300 ngàn đồng. Hiệp thề trong con heo chỉ có 270 ngàn đồng. Anh Toàn lại tiếp tục trói Hiệp vào cây xà cừ và lấy lá cây tấp vào xung quanh chân Hiệp đòi đốt. Chị Danh đến, thấy và nói: “Đốt dọa cho chừa”. Cùng lúc anh Trần Văn Bảo (cùng ở xóm Yên Ngư) đi biển về xách hai can dầu đến dọa đốt nhưng không rót dầu.

Anh Toàn lấy can đầu của anh Bảo rót dầu lên lá cây khô rải quanh chân Hiệp rồi châm lửa đốt. Chị Danh la hét con tôi nóng quá và hỏi Hiệp có còn tiền nữa không? Hiệp trả lời không còn. Quá sốt ruột, hoảng loạn, chị Danh chạy đi vay tiền để đưa cho anh Toàn. Chị Điệp (chị của anh Toàn) dùng gậy dập bớt lửa. Nhưng một số người có mặt lúc đó lại hốt lá cây, rác khô vứt vào để lửa tiếp tục cháy. Chị Danh chạy khắp xóm mượn tiền nhưng không mượn được, anh Toàn lại tiếp tục châm lửa đốt. Đồng thời, anh Trần Văn Tâm (xóm Yên Ngư) lấy cây xương rồng đầy gai cột lên phía trên đầu Hiệp để khống chế việc Hiệp trườn lên cây tránh lửa. Hiệp la khóc vì quá nóng, bỏng và kêu van: “Cháu chỉ lấy 270 ngàn đồng”.

Sau khi lửa tắt, Hiệp được đưa vào Bệnh viện huyện Nghi Xuân cấp cứu, phải thở ôxy. Do bị bỏng quá nặng, ngay sau đó Hiệp được chở ra cấp cứu tại Bệnh viện nhi Nghệ An chín ngày, rồi được đưa ra Hà Nội cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Chỉ... xử phạt hành chính!?

Cháu Hiệp là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em, rất nghèo. Bố Hiệp - anh Trịnh Xuân Thu đang đi làm thuê phụ hồ ở Lào, nghe tin con bị đốt cháy liền bỏ việc về chăm sóc con.

Chiều 5-5, khi phóng viên đến nhà nạn nhân thì bà Mùi (mẹ anh Toàn) đứng thách thức ngoài cổng và hỏi báo nào đến làm việc. Ngay sau khi PV trở về, bà Mùi la, chửi và nói: “Nếu PV quay lại thì đập PV đến chết. Cùng lắm thì con tao đi tù hai năm, coi như giấc ngủ trưa!”.

Chị Danh phản ánh thêm: “Dù con tôi đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng ông Hoàn, trưởng xóm Yên Ngư (là bố vợ anh Toàn), tổ chức họp xóm để hòa giải nhưng tôi đã không đồng ý hòa giải”.

Đến ngày 17-4, Công an xã Xuân Yên gọi vợ chồng anh Thu chị Danh đến làm việc. “Tại buổi làm việc, ông Phan Song Toàn, phó công an xã đưa ra văn bản không cho đọc phần trên mà đưa ra cho vợ chồng tôi ba điều kiện để lựa chọn là: Hình thức miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; hình thức xử phạt hành chính; hình thức cảnh cáo giáo dục. Và bắt tôi ký vào hình thức xử phạt hành chính. Chiều cùng ngày, tôi đến xin rút lại văn bản đã ký đó nhưng ông Toàn không cho” - chị Danh vừa khóc, vừa nói. Những ngày qua, người thân phía gia đình thủ phạm và những người có mặt khi cháu Hiệp bị đốt liên tục đe dọa chị.

Trình độ phó công an xã non kém

Chiều qua, chị Danh đã có biểu hiện hoảng loạn, được người thân chở đến Công an huyện Nghi Xuân yêu cầu được giúp đỡ.

Hai ngày qua, tiếp xúc với PV, người dân thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên đều nói: “Sợ bị trả thù, chúng tôi không dám có ý kiến”.

Trao đổi qua điện thoại với PV, thượng tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, cho biết: “Việc Công an xã Xuân Yên đưa ra văn bản yêu cầu gia đình ký đề nghị xử phạt hành chính là do trình độ phó công an xã non kém. Chúng tôi cũng đã nghe việc gia đình người bị hại đang bị đe dọa. Và sự việc cũng không căng thẳng lắm vì hai bên đều là bà con anh em với nhau. Chúng tôi chưa khởi tố vụ án vì chưa giám định tỷ lệ thương tật”.

Ông Tô Quang Quyền, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở LĐ-TB & XH tỉnh Hà Tĩnh: Phải xử nghiêm hành vi man rợ Đây là vụ ngược đãi trẻ em man rợ nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sự việc này UBND tỉnh và Sở LĐ-TBXH đang rất quan tâm. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ sự việc và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để làm gương răn đe. Trước hoàn cảnh gia đình em Hiệp rất khó khăn, chúng tôi đang chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Nghi Xuân vào cuộc tìm cách hỗ trợ, đồng thời kêu gọi giúp đỡ để em Hiệp sớm bình phục trở lại trường học.

Nạn nhân phải phẫu thuật ghép da nhiều lần nữa Chiều 6-5, TS Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng quốc gia), cho biết em Hiệp nhập viện ngày 20-4 trong trạng thái mệt mỏi, gầy sút và thiếu máu. Theo chẩn đoán, vết bỏng gây tổn thương 11%, trong đó 7% bỏng độ sâu chủ yếu ở hai bàn tay. Ngày 27-4, các bác sĩ đã phải mổ phẫu thuật ghép da và truyền máu cho em Hiệp. Đến nay Hiệp đã ổn định hơn nhưng còn phải mổ bàn tay, ngón tay ít nhất hai lần nữa để ghép da. Theo TS Tuấn, quá trình phục hồi hai bàn tay em Hiệp phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chăm sóc, điều trị tại gia đình sau này. Theo dự kiến, ít nhất hai đến ba tuần nữa Hiệp mới có thể xuất viện. MAI MINH

Phản hồi của bạn đọc:

Họ tên: Lê Hoàng

Địa chỉ: TP.Vũng tàu

Email: lehoangleeking@...

Nội dung:

Phải nghiêm trị kẻ hành hạ trẻ em. Công lý ở đâu? Cơ quan công quyền ở đâu? Một đứa trẻ mới 11 tuổi bị hành hạ dã man mà không thấy Cơ quan nào vào cuộc. Những Cơ quan liên quan bao gồm: UBND xã sở tại; Cơ quan bảo vệ phụ nữ-trẻ em các cấp; Công an xã, huyện.....chưa thấy động tĩnh gì? Theo tôi, nên giám định tỷ lệ thương tật của cháu bé, Nếu vượt quá tỷ lệ cho phép thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý đúng pháp luật về tội hành hạ trẻ em theo điều 110-Bộ Luật hình sự. Nếu tỷ lệ thương tật nhẹ hơn cho phép cũng tiến hành cảnh cáo, phạt tiền và có các biện pháp răn đe khác. Vụ việc cần phải kết thúc sớm và đưa ra công luận. Tuy nhiên, nỗi đau tình thần và thể xác của đứa bé vẫn mãi còn, khó phai mờ trong tâm trí, làm ảnh hưởng đến bản thân và xã hội.

Họ tên: Võ Thành Vinh

Địa chỉ: Tiền Giang

Điện thoại: 0983934...

Nội dung:

Tôi đề nghị cơ quan chức năng nên nghiêm trị những đối tượng đã tra tấn em Hiệp. Tránh ko để tình trạng trên lặp lại và cũng để răn đe những kẻ nào có ý định dùng vũ lực đối với trẻ em.

Họ tên: Nguyen Thanh Mai

Địa chỉ: Q 12, TP. HCM

Email: phamquynhanhsaugi@.yahoo.com

Nội dung:

Khi đọc bài báo, tôi không thể tin nổi. Tại sao lại có những con người như vậy? Họ thật mất hết lương tâm. Họ sẽ nghĩ gì nếu như con cái của họ cũng bị hành hạ như vậy? Tôi mong pháp luật hãy trừng trị thật nặng những kẻ vô nhân tính đó

Họ tên: Kim Hà

Địa chỉ: Q. 3, TP. HCM

Điện thoại: 01695497...

Email: ngayxanh1510@...

Nội dung:

Tôi không thể hiểu nổi tại sao pháp luật của ta đến bây giờ còn lỏng lẻo như vậy. Lực lượng công an địa phương còn kém đến mức không nắm được luật pháp và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội không chấp nhận được. Thật tội nghiệp chú bé,chỉ vì hơn 200 nghìn mà bị hành hạ dã man.Tôi đề nghị báo chí hãy đưa tin đầy đủ các thông tin về sự việc này cho đến khi chú bé được đền bù xứng đáng và những kẻ tham gia vào tội ác đó bị pháp luật trừng phạt đích đáng.

Họ tên: Phan Hong Quang

Địa chỉ: viện kiểm sat quân sự khu vực 43 - Quân khu 4

Điện thoại: 0974982...

Email: anhsang1883@...

Nội dung:

Cần phải truy tố và đưa ra xét xử những kẻ coi thường pháp luật như Trịnh Xuân Toàn để đem lại công bằng cho em Hiệp.

Họ tên: Trần Hữu Hào

Địa chỉ: Bình Định

Email: haotruclam@...

Nội dung:

Số phận của cháu sẽ ra sao mỗi khi trái gió trở trời. Tôi cũng đã từng bị bỏng ở đầu một ngón tay do sơ ý. Vậy mà đến nay đã hơn 20 năm mỗi lúc làm một việc gì sơ ý để chạm phải đầu ngón tay là tôi bị đau buốt toàn thân,như có điện giật ở ngón tay. Không ngờ đến bây giờ còn có kẻ nhẩn tâm đến thế. Đối xử dã man với một đứa trẻ. Xin pháp luật trừng trị để trả lại sự công bằng cho cháu.

Họ tên Hoài Mãi

Địa chỉ: Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: 0975898...

Email: letrunghieu@...

Nội dung:

Quả thật trong thời gian qua khi sự việc xảy ra chúng tôi cũng rất hoang mang vì hành động của Toàn cũng như của những người khác. Hành động của họ là không thể chấp nhận được. Thử nghĩ một em bé không thể phản kháng phải trố mắt nhìn những người họ hàng, làng xóm thân quen đang từ từ cướp đi mạng sống của mình. Điều đó mới xót xa làm sao. Tôi không ngờ vào thời đại này mà ở quê tôi còn xảy ra những việc động trời như thế. Theo tôi nghĩ phải điều tra thật kỹ, xem đây là hành động bột phát hay là có tổ chức. Chứ không phải là bắt Toàn tạm giam điều tra rồi xử lý mà bỏ qua những người vi phạm khác. Những người đã không ngăn chặn hành đông của Toàn mà còn tác động đến tâm lý của Toàn lúc đang nóng giận để sự việc đau lòng đó xảy ra. Ngoài ra, cũng cần xem lại trình độ và thái độ làm việc của ban công an Xã Xuân Yên, nhất là đối với phó công an xã.